1 Su alegato más rotundo

El escritor se planta frente a la cámara para hablar sobre uno de sus asuntos más polémicos. «Cada uno puede tener la pareja que le dé la gana y de la forma que le parezca bien. Puedes ser una pareja abierta, medio abierta, cerrada, medio cerrada, cerrada del todo, aunque luego no paren de engañarse o abierta del todo y que luego no compartas cama ni con uno ni con una. Lo que me llama especialmente la atención es cuando alguien cuestiona la pareja tradicional, por lo menos que diga que ese no tiene que ser el único», comenta.