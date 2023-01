El estilismo elegido por Cristina Pedroche para el día de las Campanadas ha dado mucho que hablar. La presentadora de televisión lucía un look con mensaje de la mano de ACNUR en el que ha visibilizado la realidad de los refugiados. Segundos después de mostrarlo en directo, las redes empezaban a criticar la elección de este año. Ahora Josie, su estilista y el creador de este look ha querido defenderse de las críticas. Lo ha hecho en ‘Espejo Público’.

«Es una capa increíble, que quedará para la posteridad y que está cargada de humanidad. La alegoría que yo planteé es un deseo universal y personal, la verdad es que es lo queríamos. Queríamos una escultura que simbolizara la paz», ha empezado diciendo, dejando claro que ha sido un año de trabajo duro, pero que no puede estar más satisfecho del resultado.

Josie defiende a capa y espada el estilismo de Cristina Pedroche

Está feliz, un sentimiento que también tienen Cristina Pedroche y el equipo que ha trabajado para hacerlo posible: «Estamos contentos, súper satisfechos, después de ocho años, cada vez disfruto más las críticas, me he divertido muchísimo», ha empezado diciendo sobre las críticas. «No era fácil de entender, hay mucha gente que no ha entendido nada», continúa exponiendo.

Y no ha dudado en lanzar un dardo al resto de presentadores y presentadoras de otras cadenas para el último día del año: «Queríamos esto, si comparas las Campanadas de otras cadenas, nadie ha tenido mensajes de este tipo. Este año necesitábamos hacer esto, la verdad. No puedo aburrirme ni aburrir en ningún momento y llevo ocho años haciendo esto».

Entiende que no ha sido fácil de entender