Han sido varias las ocasiones en las que Ana María Aldón ha dado un grito desesperado para seguir luchando por su matrimonio con José Ortega Cano. Si hace unos meses superaban una crisis matrimonial después de que la diseñadora le pidiera públicamente que estuviera más para ella, la polémica llamada del diestro en directo ha mermado su relación. El torero pedía a su hija y a su esposa que dejaran de hablar de él y que le dejaran vivir en paz. Un toque de atención que no se ha tomado nada bien la diseñadora de moda y por el que ha decidido tomar distancia en el asunto. Tan solo un día después de esa llamada, Ana María Aldón viajaba hasta Cádiz. Ahora, en mitad de crisis, José Ortega Cano visita una gestoría: ¿estarán preparando los papeles de divorcio?

Vídeo: Europa Press

José Ortega Cano ha tenido una mañana muy ajetreada de gestiones. Ha acudido al banco, ha entrado a la mencionada gestoría y, tras todos sus quehaceres, ha decidido relajarse en una marisquería que se encontraba por la zona para tomar algo. Todo esto tan solo poco tiempo después de que Ana María Aldón haya tomado tierra de por medio y se haya desplazado hasta Sanlúcar de Barrameda sin Ortega Cano. La madre de la diseñadora está atravesando un delicado momento de salud y ella no ha dudado en acudir a atenderla y, de paso, tomar distancia sobre todo lo que se está contando sobre su matrimonio.

José Ortega Cano estalla contra la prensa tras preguntarle por su matrimonio

El torero no quiere que se siga hablando de su matrimonio con Ana María Aldón. De hecho, durante la mañana de este viernes ha estallado contra la prensa cuando se le ha mencionado este tema. Asegura que las informaciones que se están dando sobre su matrimonio son completamente falsas. «¡Qué me deje tranquilo, hombre! Están ustedes perdidos en todo, no dicen ni una cosa que sea verdad», estallaba contra Europa Press después de preguntarle por Ana María Aldón. Puedes ver el vídeo completo de su monumental enfado, a continuación. ¡No te lo pierdas y dale al play!

Vídeo: Europa Press

«No puedo más. En mi casa tengo que pedir permiso para todo, en mi casa manda más Marina que yo, la persona de servicio, en mi casa manda más Gloria Camila que yo». Son las durísimas afirmaciones que la mujer del torero ha dado a conocer al público a través de su compañera Carmen Borrego. Esto motivaría su decisión de irse unos días a su pueblo natal para poner en orden todo lo que se ha dicho sobre ella. «A ella solo le ha molestado una cosa de la que yo hablé, que es haber hablado de Marina, la mujer que trabaja en su casa», ha admitido Borrego este miércoles.