José Ortega Cano y Gloria Camila han sido algunos de los protagonistas que han desfilado por la alfombra roja previa a la gala de presentación del cartel de la Feria de San Isidro 2023, que se ha celebrado este miércoles en Las Ventas. Con sus mejores galas, padre e hija han hecho acto de presencia y no han dudado en hablar con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones. Hasta que han escuchado el nombre de Ana María Aldón. Pero antes de esto, el diestro y la joven han posado juntos en el photocall. Lo han hecho muy sonrientes y Gloria Camila luciendo uno de sus mejores looks hasta el momento. Sin embargo, al torero no le ha sentado bien cuando la reportera le ha preguntado por su reciente divorcio con Ana María Aldón.

El diestro se ha mostrado muy orgulloso al señalar que ha acudido con la mejor compañera posible, su hija: "Claro, tengo que venir con una mujer extraordinaria", decía entre risas mientras que Gloria Camila se sonrojaba. Durante su entrevista también ha hablado sobre su paso como torero por la emblemática plaza de Las Ventas. "Es una plaza que le tengo mucho cariño y mucho respeto. Han sido sesenta y nueve tardes en las que he toreado corridas de toros", decía al respecto. Además, su hija notificaba, con mucho orgullo, que su padre había conseguido el único toro indultado de la historia de la plaza. Hasta ahí, todo bien. ¿Quieres ver su reacción a la pregunta relacionado con su ex? No te pierdas el siguiente vídeo.

Vídeo: Europa Press

Sin embargo, cuando se le pregunta por los recientes papeles de divorcio que ha firmado con Ana María Aldón prefiere pasar del tema. "No quiero nada del tema", se limitaba a responder mientras que cogía a su hija y abandonaba el photocall sin dar lugar a réplica por parte de ningún otro reportero o periodista que se encontrase trabajando.