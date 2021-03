José Ortega Cano está muy cabreado con que Rocío Carrasco ponga en duda la estabilidad de su matrimonio con Rocío Jurado. Muy cabreado, ha estallado contra ella y defiende su amor a capa y espada por encima de cualquier rumor. Vea el vídeo

José Ortega Cano está muy cabreado y es que las palabras que Rocío Carrasco pronunció sobre él y la boda con su madre, Rocío Jurado, le han vuelto a colocar en el disparadero informativo. Rociito aseguraba que el enlace, aunque emotivo para ella, fue un error y no debía haberse producido. No entró en materia, no explicó por qué consideraba que la boda de su madre y el torero fue un error cometido por la artista. Sin embargo, la mera afirmación hace obligatoria que se le pregunte al diestro, que ha estallado muy cabreado al defender el amor que él le profesaba a su esposa, así como el que ella sentía por él durante los años que estuvieron casados y hasta el instante mismo en el que falleció a consecuencia de un cáncer.

“Yo quiero decirles nada más que al hablar sobre mi mujer, Rocío Jurado, estaba enamoradísima de mí y yo de ella”, sentencia José Ortega Cano muy molesto con que se ponga en duda la estabilidad de su matrimonio y más que sea la propia Rocío Carrasco quien haya incitado a pensar así. El diestro asegura que fueron “muy felices y no me parece justo que se hable lo contrario por los medios”, mantiene el diestro, visiblemente airado con las preguntas de los reporteros, pero a sabiendas de que estos tan solo siguen la pista de la liebre levantada por la hija de su primera esposa.

