«Sí es verdad que ha habido algo en el tiempo, pero no ha sido una relación de pareja como se está diciendo de tres meses, de que nos han visto de la mano o que yo he llamado a fotógrafos. Se ha dicho que yo quiero salir a la fama por Anabel cuando yo no tengo necesidad. Hemos hecho buenas migas y ya cuando ella salga… tampoco quiero perjudicarla en su concurso».

«Quiero dar la cara por ella», dice el amigo camarero de Anabel Pantoja

El joven también se ha pronunciado sobre la estrecha amistad entre Anabel y Yulen: «Me alegro por ella, está soltera. Se están diciendo cosas de ella que no son y no puede defenderse, así que también quiero dar la cara por ella. No quiero malas palabras contra ellas. No me prometió nada para cuando saliera del concurso, ni yo le prometí nada. Sí me dijo que si ganaba que íbamos a salir de fiesta y poco más«, ha aclarado.