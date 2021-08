Este viernes saltaban todas las alarmas después de que Amador Mohedano fuera ingresado de urgencia en un hospital de Jerez de la Frontera. Después de que María Patiño revelara en ‘Viernes deluxe’ que el hermano de la fallecida Rocío Jurado habría necesitado varias transfusiones de sangre, su cuñado, José Antonio Rodríguez, ha salido a la palestra para ofrecer el último parte de salud del exmánager.

A su llegad al hospital de Jerez de la Frontera, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, se ha mostrado esperanzado por el estado de salud de Amador Mohedano. Según ha explicado, insistiendo en que nunca es agradable estar en un centro hospitalario, el hermano de Rocío Jurado está evolucionando favorablemente y se le está haciendo varias pruebas para encontrar el motivo principal que le habría causado «una anemia alarmante». Escuche las tranquilizadas palabras de José Antonio Rodríguez en el vídeo.

De la misma manera, Gloria Mohedano, que ha sido la primera en visitar a Amador, ha reconocido que su hermano se encuentra mejor y se espera que en las próximas horas pase a planta después de haber estado en unas horas en observación. El matrimonio también ha confirmado que en las próximas horas los hijos de Amador Mohedano, fruto de su matrimonio con Rosa Benito, le visiten. Tal y como ha explicado José Antonio Rodríguez, estos después de enterarse de la noticia pusieron rumbo a Jerez de la Frontera de manera inmediata.

Una anemia alarmante que le ha llevado a recibir varias transfusiones de sangre

Después de notar un profundo malestar, Amador Mohedano decidió llamar a una ambulancia en mitad de la madrugada. El hermano de Rocío Jurado era trasladado a un hospital de Jerez de la Frontera, donde era sometido a diversas pruebas diagnósticas para conocer el origen de su dolencia y estas constataban que había sufrido una fuerte anemia y había precisado de diversas transfusiones de sangre. El ingreso llegaba tan solo unas horas después de que el de Chipiona protagonizara un fuerte encontronazo en directo en ‘Sálvame’ con María Patiño. En concreto, la periodista explicaba que, en una conversación con Belén Esteban, esta le preguntó a Amador Mohedano si José Ortega Cano le había dado mala vida a «La más grande» y él había asentido.

Tras conocerse la noticia, José Antonio León adelantaba en ‘Sálvame’ que Amador Mohedano llevaba años con una serie de dolencias de las que no se estaría tratando: «Lleva bastante tiempo alicaído y los que estamos cerca de él lo animamos a que vaya a revisiones médicas. Come poco y mal. El otro día tuvimos que llevarle la comida. Eran las cuatro de la tarde y no había comido. Mentalmente no está fuerte», revelaba el reportero.

Por su parte, Rosa Benito mostraba su preocupación por su exmarido y reconocía también que el padre de sus hijos no se cuidaba demasiado. Además, pedía que se dejara de «meter mierda» puesto que su discusión con la presentadora de ‘Socialité’ podría haberle llevado «a un ataque de ansiedad enorme».