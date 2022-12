Han pasado siete días desde la polémica fiesta que Unicorn organizó para celebrar la Navidad. Una semana después, esa quedada sigue dando mucho de que hablar por las imágenes de Jorge Pérez y Alba Carrillo besándose en mitad del local donde tuvo lugar la fiesta. La modelo confirmó que además habían mantenido relaciones sexuales en la casa de Marta López, donde ella se iba a quedar a dormir y el Guardia Civil se desplazó al salir de la discoteca. Una confesión que ha estado abalada por la propia Marta López. Sin embargo, este hecho no le ha hecho ni pizca de gracia a Jorge Pérez ni a su mujer, Alicia Peña. Él sigue negando de manera tajante que haya dado ese paso con Alba Carrillo y por ello se plantea demandarla tanto a ella como a Marta López.

Tal y como ha asegurado Marta López, le ha llegado información de que tanto Jorge Pérez como su mujer, podrían poner este asunto en manos de sus abogados. El matrimonio asegura que esto es una «encerrona» de la colaboradora de televisión y la maniquí para conseguir horas de televisión y estar de rabiosa actualidad. Él sigue negando cualquier relación con Alba Carrillo y por ello estaría planeando demandar a las dos amigas. A Alba Carrillo por haber hecho público que hayan mantenido relaciones sexuales, ya que según él esto sería falso. A Marta López por lo mismo, aunque ella se ha querido defender asegurando de que ella no ha confirmado nada hasta que Alba no lo había hecho público.

Una decisión que no habría tomado únicamente Jorge Pérez, sino que estaría consensuada con su mujer, Alicia Peña. El matrimonio se ha puesto en contacto con su equipo de abogados para estudiar tomar medidas legales contra Alba y Marta López. Una información que ha revelado la colaboradora de televisión después de que le ha llegado por varias fuentes. «Yo no te tengo miedo” ha respondido a la advertencia del Guardia Civil a la que fuera su amiga por haber hablado de lo que ocurrió en su casa. “Entiendo que nos estás advirtiendo”, decía Marta, recordaba que se les acusa de haberle tendido “una trampa” pero aclaraba: “Yo no he dicho públicamente que pasara nada”.