El presentador, que aún disfruta de sus días de descanso, se ha dirigido a sus seguidores, ajeno a las críticas que se acumulan contra ‘Sálvame’.

Lleva cerca de un mes de vacaciones y, desde que comenzó su periodo de descanso, apenas habíamos tenido noticias suyas. Hasta este martes, cuando ha reaparecido, en plena temporada de relax, para compartir un mensaje tan inesperado como gracioso. Presumiendo de bronceado, y con algunos kilos menos, Jorge Javier Vázquez ha compartido con sus seguidores unas breves palabras con las que ha hecho acto de presencia tras semanas desaparecido en combate.

El texto que Jorge Javier firma (con humor) como «dios»

«La gran belleza. Firmado: dios», ha escrito en su cuenta de Instagram. Acompañando a su post, una fotografía suya en lo que parece ser un chiringuito de playa. Y todos los elementos propios de un ‘selfie’ veraniego: posado haciendo morritos, el cabello sin peinar, enormes gafas de sol… y un moreno que quita el hipo.

La ‘reaparición’ mediática del presentador llega en un momento especialmente delicado para ‘Sálvame’. En los últimos días, el programa se ha visto cuestionado severamente a raíz del polémico despido de Antonio Canales en directo. Un cese que le fue comunicado al bailarín en riguroso directo y que ha generado una oleada de críticas contra la directiva y, de manera especial, contra contra Carlota Corredera, a quien muchos señalan como una de las causantes de la «crisis» del espacio a la que hizo alusión el sevillano en su último día de colaborador.

Entre las personas que han alzado su voz contra las recientes decisiones de ‘Sálvame’ son Antonio David Flores, quien ha emprendido la campaña «La marea azul» en las redes sociales con el fin de denunciar el «vergonzoso e indignante» despido del bailarín. Otro de los colaboradores, -en este caso aún en activo-, que ha censurado determinadas conductas y actitudes en La Fábrica de la Tele ha sido Kiko Matamoros. El pasado lunes, sin ir más lejos, admitía que está dispuesto a irse del programa si es necesario. «A mí me gusta Sálvame, yo quiero a Sálvame, pero no me gustan cosas que han pasado en los últimos meses, como la forma en la que se ha tratado el tema de Rocío Carrasco en este plató o el despido de Antonio Canales del otro día», afirmaba. Asimismo, no dudaba en señalar a la de Vigo como responsable de los bajos niveles de audiencia.

En medio de este complejo panorama, Jorge Javier se ha pronunciado. No ha hecho referencia alguna a los últimos acontecimientos de ‘Sálvame’, pero para los seguidores del programa de Telecinco sus palabras, seguro, suponen un soplo de aire fresco. Un toque de sentido del humor en un vendaval mediático que empieza a resultar pesado para quien se sienta delante del televisor.

Puede que con su reincorporación al trabajo se renueve un poco el ambiente en en magacín, donde últimamente reina la tensión y, según han señalado algunos exmiembros del equipo, no todos manifiestan sus opiniones libremente. Al menos desde que se emitiera el documental de Rocío Carrasco, que ha generado dos claros bandos: los que apoyan a Rociíto (la postura mayoritaria en ‘Sálvame’) y los defensores de Antonio David. En ese sentido, otra excolaboradora, Rosa Benito, se ha unido a las críticas contra el formato. «Muchos de los que están ahí piensan lo que ha dicho Canales, lo que pasa es que es su puesto de trabajo y no interesa que se sepa«, señalaba hace unos días.

Jorge Javier, ajeno a la polémica en torno a ‘Sálvame’

De momento, Jorge Javier no ha dicho nada sobre esta lluvia de comentarios. Muy probablemente lo hará cuando retome su cargo como conductor y se dirija al público para hacer su valoración personal sobre lo sucedido durante su ausencia. Hasta que llegue ese momento, prefiere seguir desconectado y mantenerse al margen. Y seguir disfrutando como «dios» de sus merecidísimas vacaciones de verano.