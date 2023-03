Jorge Javier Vázquez: "Quiero empezar otra vida que no tenga tanto que ver con mi trabajo"

Tras el desencuentro con Belén Rodríguez, Jorge Javier Vázquez ha podido reflexionar sobre la vida personal que estaba llevando. Hace meses que estalló el conflicto con ella y ahora es tiempo de echar la vista atrás. Reconocía que con ella la confianza era inmensa, pero "formaba parte de mi vida cuando el trabajo me ocupaba las 24 horas del día". El año pasado fue un tanto complicado en cuanto a salud se refiere, apartándolo días de presentar 'Supervivientes', y se siente con más fuerzas que nunca. "Quiero iniciar otra vida personal, otra que no tenga tanto que ver con mi trabajo", aseguraba totalmente convencido del cambio que quiere dar. Siente que "tenía mi vida personal muy descuidada" y que eso ya no puede seguir siendo así.

Está más que satisfecho y agradecido en el terreno profesional en el que ha conseguido todo: "Soy feliz aquí, muy feliz con vosotros y con el trabajo". Simplemente siente que, con todo lo pasado, es bueno dividir ambientes. "Necesito relacionarme con otra gente ajena a mi profesión", explicaba. Ese cambio de mentalidad ha supuesto dejar atrás algunas personas, como ha sido el caso de la colaboradora de Telecinco. No tiene la sensación de echarla de menos, está en un momento en que ya no. Sin embargo, no le impide asumir que "ha sido importante en mi vida, nos hemos ayudado en diversos momentos de nuestra vida". Sí le molestó su marcha de 'Sálvame' de esa manera pero su relación se fue deteriorando con el tiempo: "Tenía una relación profundísima, pero telefónica. He ido a tomar algo pocas veces en mi vida". Es tiempo ahora de salir, de cambiar de aires.

Jorge Javier Vázquez sigue siendo uno de los rostros estrella de Telecinco. En la actualidad, además de presentar 'Sálvame' y su edición 'Deluxe' durante la semana, es el conductor de la última edición de 'Supervivientes', como había hecho con anterioridad. Esas ganas de cambiar de rumbo también la ha aplicado en el terreno profesional y ahora cuenta con un vídeo-podcast, 'Los burros de Fortunato' y su propia publicación, 'Antes del olvido'. Este se estrenó el pasado 23 de febrero y contó con la presencia de Íñigo Errejón, un invitado alejado del perfil de sus programas televisivos.

Jorge Javier Vázquez, tan directo como siempre en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez continúa al frente de 'Sálvame' sin cortarse. El presentador sigue siendo tan directo como siempre y no se escapan ni los propios colaboradores del programa. A su vuelta a la televisión, en enero de este mismo año, ya lo demostró cuando le dijo a sus compañeros que "os veo mustios". Esta misma tarde querían saber cómo Chelo García Cortés estaba viviendo que se confesara que lloraba tras ser retirada de las sillas de las entrevistas. Lydia Lozano fue señalada como la compañera que acudía a hablar con los directores para ocupar su sitio y que, en consecuencia, los demás caían de la lista de convocados.

Las palabras de la colaboradora, a puertas de someterse a una operación, han descolocado a todos. En cierta forma han enfadado al presentador, que solo encontraba una explicación a su tibieza. "Eso es lo que le pasa a Chelo que quiere quedar bien con todo el mundo y al final se hace el lio", explicaba. Aunque su intención haya sido evitar problemas, "empezó bien y ha acabado empeorando todo". Habrá que esperar hasta que vuelva al programa para entender qué quería decir y si en verdad siente que su compañera pudiera ser una "robasillas".