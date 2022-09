En su regreso a ‘Sálvame‘ tras un mes y medio de vacaciones, Jorge Javier Vázquez ha anunciado que ha escrito un libro. Se titula «Antes del olvido» y en él recoge las reflexiones que ha realizado a lo largo del último año, el «más duro» de su vida, marcado por el dolor que le ha provocado la muerte de Mila Ximénez. «Es un viaje iniciático que comenzó el día que murió Mila», ha arrancado diciendo. Su obra literaria «es una carta de amor a Mila y a su especial manera de entender la vida. Un homenaje a mi compañera del alma». Tal y como ha explicado, su «desaparición» fue como «abandonar la adolescencia a los 52 años». Porque ella «era era mi punto de locura. Ella me animaba a seguir adelante. Era la mujer en la que yo me refugiaba. Me daba consejos, cariño, amor. Era esa persona con la que siempre quieres estar».

Jorge Javier Vázquez, emocionado, ha leído los primeros párrafos de su libro. Se trata del tercero que firma el catalán. En el año 2012 publicó ‘La iba vida en serio’. En 2015, ‘Último verano de juventud’. «Una de las maneras para salir de este pozo en el que estaba tan metido ha sido escribir un libro que me ha servido para poner el corazón encima de la mesa, decir ‘esto es lo que hay’. Ha habido muchos momentos en los que he pensado: ‘¿Lo publico o no lo publico?’. Pero he pensado que si lo escribía tenía que ir con todas las consecuencias, que no podía estar con paños calientes. Cuento cosas de mi vida que jamás me hubiera atrevido a contar por respeto a mi familia, por miedo y por la repercusión mediática que podría tener. Pero estoy un momento de mi vida en el que estoy preparado para todo. Qué bien se vive cuando se vive sin miedo. Y cuando se piensa: ‘Esto es lo que hay y esto es lo que soy».