«Aquí la única que está cobrando es mi hermana por hacer este homenaje (…) Estoy segura de que si mi hermana no hubiese cobrado, a lo mejor esos contenedores no se abrirían», dijo Gloria Camila. Estas palabras hicieron sembrar la duda sobre si Rocío Carrasco había rentabilizado el homenaje a su madre, sin embargo, ella prefirió no responder. La hija de ‘La más grande’ no despejó la duda de si había recibido dinero por ‘El último viaje de Rocío’ hasta que Jorge Javier Vázquez zanjó los rumores que había sobre la mesa. Hastiado de que se pusiera en duda este aspecto, el catalán desmintió esto y explicó lo único que hizo Carrasco en lo que a relación contractual se refiere. «No cobró absolutamente nada. Rocío Carrasco no cobró absolutamente nada. Hay poco más que decir, absolutamente nada. Firmó el contrato de cesión de imagen», dijo.

La misma cuestión se planteó en redes sociales, donde daban por hecho que Rocío Carrasco se había embolsado una gran cantidad de dinero por el especial. Según Jorge Javier y la cúpula nada más lejos de la realidad. «Demuestren que ha cobrado, si dices que ha cobrado, tendrás que demostrarlo. No cobró ayer. Punto. No hay debate», añadió. Poco después se dirigió incluso a Gloria Camila y Rosa Benito, pues han sido las únicas que han reaccionado tras el programa de televisión. «Estaban desasistidas porque se quedaron sin nada a lo que agarrarse, estaban buscando la más mínima metedura de pata», comentó.

En concreto, el presentador de ‘Sálvame’ considera que la exmujer de Amador Mohedano siempre tiene que sacar la puntilla y, además, llegó a tildarla de «cuñada viuda«. «Parece que cualquier cosa que cuenta Rocío Carrasco tiene que venir Rosa Benito a enmendar la plana», señaló. Tras esta declaración leyó un tweet que alguien le había mandado, ya que en él le aplaudían haber «inaugurado esta nueva forma de parentesco». No obstante, esta polémica no es la única que se quiso debatir en plató. Kiko Hernández también dio un puñetazo sobre la mesa para defender tanto el trabajo como el resultado logrado con el tributo a la artista en el que se mostró el interior de los containers que guardaban sus recuerdos.

«Durante una semana, un montón de gente no paró de decir que se iba a ensuciar el nombre de Rocío Jurado y, después de ver el pedazo de homenaje ¿Me puede decir alguien quién ha ensuciado el nombre de Rocío Jurado? ¿Quién? ¿Dónde están los que decían que se iba a emborronar?», dijo Kiko. Estas declaraciones llegan después de que en ‘Ya son las ocho’ tanto Gloria Camila como Rosa Benito hablaran con sinceridad sobre lo que opinaban del ya tan nombrado homenaje.