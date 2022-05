Una tarde más, Jorge Javier Vázquez ha cargado otra compañera de Mediaset. Si hace 24 horas estallaba contra Joaquín Prat por su actitud respecto a Marta Riesco y tildaba a Beatriz Cortázar de ser una «mala persona», este lunes ha arremetido contra Alba Carrillo.

El presentador ha aprovechado la visita al plató de Rocío Carrasco para lanzar «una petición de muy buen rollo» a quien es amiga íntima de la hija de Rocío Jurado. Y se ha dirigido a la colaboradora directamente para lanzarle una petición: «Te pido de todo corazón, te pido por favor, si te sale… Por favor, en la medida de lo posible no me nombres nunca, imagínate que yo me he muerto». La invitada se quedaba atónita al escuchar su petición: «¿Pero te ha nombrado?». Jorge Javier ha explicado entonces que la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ «aprovecha cualquier tipo de situación para darme una hostia». Por este motivo «prefiero estar muerto que otra cosa» para ella.

«Te lo digo con la mejor de las sonrisas. Yo para ti como si estuviera muerto», insistía. Rocío Carrasco estaba a su lado y ha salido en defensa de su amiga: «Yo pensaba que te ibas a llevar bien con Alba». Pero Jorge Javier se ha mantenido en sus trece. «Con mi tope, ya está. Bastante humillante para mí es tener que verte al mediodía sabiendo que tu madre me ha puesto un juicio y tengo que ir a un juicio por tu madre», ha explicado.

El presentador ha recordado que «en Zepellin en el último programa os habéis comportado de una manera tan ingrata, tan mal y os habéis portado de una manera tan poco agradecida. Te pido de todo corazón que no me nombres nunca. Si sale de ti, ya está».