Jorge Fernández ha querido desvelar no solo qué le sucede, sino también cómo podemos evitar pasar por su mismo calvario, al que todos estamos expuestos a diario sin saberlo. El peligro está en nuestros mismos hogares y no somos conscientes de ello

Jorge Fernández lo ha pasado especialmente mal en el último año y su drama poco o nada tiene que ver con el coronavirus, aunque sí por cuestiones de salud. El presentador de ‘La ruleta de la Suerte’ ha vuelto a utilizar su cuenta personal de Instagram para explicarle a sus seguidores por la difícil situación que ha pasado tras superar un grave problema digestivo que le hizo perder su musculoso cuerpo, perdiendo muchos kilos y alarmando a sus seguidores con su desmejorado aspecto físico. Ahora, vuelve a tomar los mandos de su perfil para contarle a los suyos nuevos e inquietantes detalles sobre su enfermedad, la cual no solo le ha provocado problemas a nivel físico y emocional, sino también le ha granjeado numerosas críticas entre aquellos que no entendían que su bajada de peso no se debía a una decisión personal, sino a un delicado cuadro clínico al que ha plantado cara con firmeza y mucho trabajo.

“He perdido 8 ó 9 kilos en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir”, comienza a relatar Jorge Fernández los pormenores de su problema digestivo, tratando con ello arrojar más luz a lo que le sucede y así evitar que sus seguidores más duros rebajen el nivel de sus ataques. “Cuando tienes el sistema digestivo afectado, tu sistema inmune baja”, continúa.

El presentador quiere que su situación personal y la experiencia que su enfermedad le ha brindado sirva para que otras personas que pasen por su misma situación logren tener las herramientas necesarias para vencer su dolencia. Unos consejos y conocimiento que él habría agradecido tener antes de estar durante meses buscando desesperado qué le sucedía y por qué su musculoso cuerpo iba perdiendo definición hasta quedarse casi en los huesos y visiblemente demacrado. Y es que la alta concentración de mercurio en su organismo ha causado grandes estragos en su sistema y al no saber qué le sucedía, no pudo atajar el problema a tiempo, por ello, ahora ofrece a sus fans un truco infalible para saber si una persona está en su misma situación y así poder plantarle cara a tiempo.

“Habéis escuchado muchas veces eso de ‘este producto tiene niveles altos de mercurio, plomo, arsénico, níquel, etcétera’, que están fuera de peligro para nuestro organismo. Lo cierto es que NO EXISTE un verdadero rango de tolerabilidad, ya que ningún metal tóxico tiene cabida dentro del metabolismo normal de nuestras células y lo único que puede hacer es producir daño”, advierte Jorge Fernández, que se ha abanderado como el principal concienciador de los peligros de los metales pesados en nuestro organismo, tras tener que batallar contra sus efectos nocivos durante el último año con muchísima desesperación.