Joaquín Torres y Raúl Prieto siguen disfrutando al máximo sus vacaciones de verano. La pareja no quiere volver por ahora a Madrid, donde viven, y están exprimiendo al máximo los días de relax y desconexión, ahora en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Desde allí han compartido una nueva instantánea justo en el momento en el que el sol se esconde en la playa. Los atardeceres han pasado a ser su momento favorito del día.

La pareja se encuentra unos días en Sanlúcar de Barrameda

«Puestas de sol que enamoran», escribe el arquitecto junto a una imagen de ambos. Joaquín, vestido con unos pantalones blancos, una camisa naranja y unas deportivas, está sentado en una valla mientras pone uno de sus brazos en el hombre de su chico. Por su parte, Raúl lleva el pantalón blanco con una camiseta básica negra. Lo que ha llamado la atención de su look han sido sus sandalias, un modelo de romanas negras.

En este posado tan romántico no han faltado las mascotas de la pareja, que le acompañan allá donde van. Después de estar con ellos en algún lugar del Mediterráneo, los perritos han ido hasta el sur de España con sus dueños. Joaquín y Raúl no pueden ser más felices y están llevando su amor por varios puntos del mundo.

«El paraíso existe con él», le dedica rotundo Joaquín a Raúl

La pareja viajó hasta un lugar del Mediterráneo para disfrutar de días de sol y playa antes de darse el ‘sí, quiero’. Con una foto de lo más divertida, la pareja desvelaba que estaban pasando un gran momento. Veíamos a Joaquín y a Raúl tumbados en unas hamacas blancas mientras tomaban el sol. Las hamacas están puestas en la orilla del mar de algún lugar del Mediterráneo, hasta donde viajaron para desconectar de la rutina: «En un lugar del Mediterráneo… el paraíso existe con él», escribía el arquitecto feliz y agradecido por la etapa que atraviesa junto a su chico.

Son muy celosos de su intimidad

Raúl y Joaquín prefieren disfrutar del día a día sin compartir muchas instantáneas en las redes sociales. Sin embargo, son tan felices juntos que de vez en cuando nos sorprenden con publicaciones de este tipo. Hace unas semanas era Raúl el que gritaba a los cuatro vientos su amor por el arquitecto: «Con él siempre y pronto para siempre… @acerojoaquintorres«, escribía en relación a que en poco tiempo pasarían por el altar.

La historia de amor entre Joaquín Torres y Raúl Prieto pronto se sellará con una boda. Tal y como ha revelado el arquitecto, se ha comprometido con el periodista y director de ‘Viva la vida’. «Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto, y aunque no hablo jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un “anillo“ de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida«, desveló en un emotivo escrito. Ahora, mientras ultiman los preparativos, siguen disfrutando de unos días de relax y desconexión.