Joaquín Prat está de enhorabuena. Y es que el presentador de televisión ha acudido este jueves a la celebración del 18º aniversario de ‘El programa de Ana Rosa’. De todos estos años, él lleva 14 años perteneciendo a este equipo de trabajo. Y no puede estar más feliz, porque puede presumir de buen momento profesional, pero también personal. Y es que está enamorado de Alexia Pla, de la que habla por primera vez haciendo una excepción.

«Me encuentro en un momento zen, espiritual, muy bonito, sí. Yo acabo de despedir el 2022 que me ha dado cosas maravillosas uno de los mejores años de mi vida. Despedí el año enamorado, sí, qué bonito, no puedo decir lo mismo del 21, lo despedí enamorado de mi hijo, de la vida, de mi familia y este lo despido enamorado de una persona más», ha empezado diciendo.

El presentador no puede estar más feliz junto a Alexia

Aunque no es muy dado a hablar de su vida personal, Joaquín ha querido definir a su chica, con la que está viviendo una etapa espectacular: «Es una persona normal, trabajadora, persona a la que admiro y la que a la que tengo la suerte de tener en mi vida, me siento muy afortunado. Y se me ve muy bien porque la cara es el espejo del alma. Los que la conocen saben cómo es», ha seguido diciendo con una sonrisa en el rostro.

Ahora quiere seguir adelante con ella, pero con buen paso: «Como todo en la vida, relaciones que se consolidan, que acaban de empezar, que se acaban, como todo en esta vida, es así, si te puedo decir que no entraba dentro de mis planes, por eso en esta vida no se puede hacer planes», termina diciendo sobre ella, convencido de que ha llegado a su vida sin que él lo esperara.

Así habla de ella cuando le preguntan

Vídeo: Europa Press