Jesús Reyes cosecha éxitos profesionales y personales y nos cuenta, en exclusiva desde las islas Maldivas, cómo es su actual vida como empresario

Desde embajador del operador de viajes de lujo ‘Latitud 40’ y de firmas españolas como Rubearth, Sanyako o gafas polarizadas como la de ‘mó’ de Multiópticas, a profesor en CES, colaborador en televisión y, desde 2018, CEO de su propia agencia de comunicación, CoolHunting Madrid. Jesús Reyes cosecha éxitos profesionales y también personales. Pero, a esta apretada agenda laboral, hay que sumarle una intensa actividad social e idílica vida en pareja. El periodista experto en moda e influencer nos cuenta, en exclusiva desde las islas Maldivas, cómo es su actual vida como empresario.

¿Cuáles son sus destinos favoritos e inspiradores a nivel de moda?

De las capitales donde he estado, me quedo con Milán, por su cultura, arte, barroquismo y por su sociedad. París por su elegancia y sofisticación. Nueva York por ser una ciudad viva las 24 horas, llena de movimiento y una sociedad absolutamente multicultural. Londres por su creatividad y tiendas vintage. Berlín por su influencia histórica, sus barrios y por los street styles que fluyen por la capital alemana. Barcelona por su aire vanguardista y Madrid por su capacidad de superación y adaptación rápida a la nueva moda: el slow fashion y nuestro compromiso por lo artesanal y sostenible.

¿En cuántos países ha estado?

Veintiséis con este viaje espectacular y enriquecedor en Maldivas. Un paraíso único con puestas de sol maravillosas que también son muy inspiradoras.

Viaja con frecuencia a países exóticos, lejanos, frecuenta los mejores hoteles y restaurantes, viste firmas de alta gama… ¿Qué es el lujo para Jesús Reyes?

Lujo es el tiempo, es estar con la gente que quiero, vivir experiencias únicas a través de mis viajes, vivir y poder vivir en libertad. Lujo para mi también sería poder formar una familia en España. Todo un reto en nuestro país, pues es aún tabú hablar de subrogación y adopción para una pareja gay. Ojalá en un futuro próximo esto cambie… Para mí, ser padre sería un lujo.

¿Se lleva mal con la política?

En absoluto. Me encanta y la sigo muy de cerca. Precisamente por ello, y como ciudadano español que soy, opino públicamente de temas de plena actualidad y sociales. Hay políticos buenos que merecen mi respeto y admiración y otros que no tanto. Solo quiero que España seamos un país 100% libre, tolerante y de referencia para otros países.

¿Le gustaría vestir o asesorar a algún político en concreto?

Sí, a Isabel Díaz Ayuso.

¿Por algo en especial?

Porque al igual que ha evolucionado su gestión y política en la Comunidad de Madrid durante los últimos meses, también puede mejorar su estilo a la hora de vestir. No estoy diciendo que vista mal, de hecho lo suele hacer de forma correcta; pero podríamos perfeccionarlo.

Y ha tenido la oportunidad de conocer a S.M. la reina Letizia y de trabajar con su sobrina, Carla Vigo Ortiz. ¿Qué ha visto en Carla para seleccionarla como imagen de alguno de sus clientes?

Primero su frescura, naturalidad y cercanía con su público, un target que puede ser consumidor final de cualquier producto que ella haya promocionado con mi agencia. Y, por supuesto, su lazo familiar con doña Letizia y, por ende, el reclamo mediático que ello supone. Admiro en profundidad a doña Letizia y admiro de Carla su generosidad y sensibilidad por el arte y lo creativo.

Ya ha manifestado con anterioridad que desearía trabajar también para la reina Letizia. ¿Por qué?

Es la mejor embajadora, en mi opinión, que la Marca España podamos tener hoy en día, porque su personalidad me conquistó desde el primer día que se dio a conocer públicamente, porque es periodista como yo y también porque estoy seguro haríamos un gran tándem.

¿Qué le gusta ver en televisión?

‘Flash Moda’, de TVE; he visto todas las ediciones en V.O. de ‘RuPaul Drag Race’, series de época o documentales sobre moda emitidos en Netflix, ‘Paquita Salas’, ‘Veneno’ y, por supuesto, me gusta ver, cuando tengo tiempo, algunos formatos de Mediaset: ‘Volando Voy’ con Jesús Calleja, ‘Mi casa es la tuya’, ‘Viva la Vida’… Y sus series, mi favorita española es ‘La que se Avecina’.

¿Volver a la televisión a ‘full-time’ está en su lista de objetivos?

No hoy por hoy. Posicionar mi agencia, mi empresa, en la mejor línea posible frente a la competencia y conquistar el mercado internacional sí está entre mis objetivos a corto y medio plazo. Volver a la televisión a tiempo completo no. Pero sí me plantearía volver a vivir alguna experiencia televisiva temporalmente relacionada con moda y tendencias, como vengo haciendo en los últimos años en varios formatos de Mediaset. Quizás sí me gustaría aparecer como invitado en programas blancos estilo ‘Volando Voy’, ‘Maestros de la Costura’ y en ‘RuPaul Drag Race España’. O, incluso, como reto en algún ‘talent’ estilo ‘MasterChef Celebrity’… ¡Me gusta apuntar alto!

Y haciendo alusión a los fogones… ¿Cómo se le da la cocina? Nunca le hemos visto en redes sociales cocinando…

(Risas) Por algo será y por eso digo que como reto para mí… Porque tengo muchas habilidades, pero ser buen cocinero no es una de ellas. Por suerte a Josep, mi pareja, le entusiasma y dedica bastantes horas a ello. Lo disfrutamos ambos porque los dos somos hedonistas con la comida.

Háblenos de su pareja, ¿planes de boda a corto plazo?

Si algo me ha enseñado la vida, y los medios de comunicación, es el hablar lo mínimo posible de mi vida sentimental. Pero he de decir que llevo tres años muy enamorado y muy feliz.

Tres son también los años que lleva como CEO en su agencia press, CoolHunting Madrid. ¿Cómo es trabajar con firmas de moda, belleza y lujo desde el area de la comunicación?

Una gran responsabilidad. Pero me siento feliz y pleno. Es una etapa que estoy disfrutando día a día, me permite estar en contacto con los mejores directores de comunicación de España y con otras firmas del sector moda y lujo, que es el universo donde siempre he querido estar, laboralmente hablando. Además, desde finales de este año CoolHunting Madrid Comunicación trabajaremos también, por primera vez y en cowork, en México para una de nuestras cuentas veteranas. Un proyecto que representa el crecimiento de las marcas con las que trabajamos y el éxito de nuestras estrategias dentro de España, pues dar el salto internacional para cualquier empresa española es, y más en estos momentos, sinónimo de crecimiento, éxito y expansión.

Y, ¿en qué medida el ser influencer le puede favorecer a la hora de conseguir nuevos clientes?

Afortunadamente es así en ciertos casos. Algunas de las firmas que llevamos en la agencia han contactado previamente conmigo para llevar a cabo acciones de marketing de influencia y, tras ver los excelentes resultados de retorno de inversión y nosotros hacerles una propuesta, han aceptado y ahora forman parte de CoolHunting Madrid Comunicación.

Para acabar, ¿se ve viviendo en un futuro fuera de España?

En cierta manera ya lo hago por trabajo: vivo a caballo entre Madrid y Barcelona. Pero si tuviera que fijar mi residencia fuera de nuestro país, en un futuro desearía que fuera en México o Estados Unidos. Países donde empiezan a demandarnos servicios a CoolHunting Madrid Comunicación.