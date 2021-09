Alba Casillas y Jesús Castro han roto su relación. Ambos han sido preguntados acerca de los motivos y ella ha desvelado los motivos.

Alba Casillas y Jesús Castro han tenido una relación de altibajos. Tan pronto parecía que todo iba bien como de repente empezaban a sonar rumores de distanciamiento, pero siempre terminaban posteando una foto que templaba las aguas. Pues bien, ahora la ruptura parece ser definitiva, prueba de ello, que uno de ellos haya confirmado la noticia. La pareja ha tomado la decisión de tomar caminos por separado y, de hecho, ya ni siquiera existen fotografías de ambos en sus respectivas redes sociales. Los dos han borrado cualquier vínculo que les uniera y han eliminado cualquier rastro en su cuenta de Instagram, detalle que demuestra que su ruptura no ha sido del todo amistosa. Si bien los dos han sido preguntados por este asunto, ha sido solo Alba la que ha aclarado qué ha sucedido entre ellos.

De vez en cuando debían separarse debido al trabajo de Jesús Castro. Sus compromisos profesionales le obligaban a viajar y a distanciarse durante un tiempo, una rutina que no han podido superar. «Él está grabando en Argentina y la distancia ha tenido mucho que ver en que lo nuestro se acabe, no ha habido terceras personas (…) Teníamos muchas discusiones, él tiene un carácter muy fuerte», dice Alba Casillas. Sus contundentes palabras dejaban caer que el día a día de ambos era difícil y, además, ponía en el punto de mira al actor. Por ello, desde ‘Socialité’ se han puesto en contacto con Jesús Castro para saber cuál era su versión, sin embargo, él prefería no entrar en detalles. El actor no lleva demasiado bien que su vida privada genere interés, aunque daba unas declaraciones que podrían no gustar a su ex. «Yo sé lo que he hecho yo, ella sabrá lo que ha hecho», comentaba.

Jesús Castro se mostraba molesto con las preguntas de los periodistas y se negaba a dar alguna explicación sobre lo sucedido. A pesar de que Alba sí había arrojado luz sobre esta historia, el gaditano dejaba claro que con él no sucedería lo mismo. «Os felicito por haber conseguido vuestro trabajo y haberle sacado información a Alba, pero de mí no vais a casar nada bueno, te puedes tirar toda la tarde preguntando que yo no te voy a contestar a nada», aseguraba. Cabe recordar que tuvo un enfrentamiento con varios periodistas hace algún tiempo cuando le preguntaron por cómo se encontraba a nivel sentimental tras ser visto con Alba, pero tal fue su enfado y malos modos que muchos usuarios de redes sociales estallaron contra él. No convenció en absoluto su actitud, aunque él quiso salir del paso y se justificó con que se sentía incómodo al hablar de ciertos aspectos de su vida.

Vídeo: Europa Press

«Puedo ser pacífico y atenderos de una forma educada, también puedo no serlo y créeme que no queréis. Si yo me pongo a malas, te recuerdo que soy de Vejer y este señor no graba y esta señora, con todos mis respetos, no pone el micro”, espetó ante las cámaras. Sus advertencias y amenazas no le dejaron en buen lugar y es que poco antes él mismo afirmó encontrarse muy feliz junto a ella.