Jessica Bueno responde al ataque de Jota Peleteiro sobre su relación con Pablo Marqués: "Me incomoda"

"Me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada", reconoce Jessica Bueno tras las duras palabras de Jota Peleteiro.

Las últimas horas han sido muy intensas en la vida de Jessica Bueno. El pasado fin de semana, su ex, Jota Peleteiro, estallaba en las redes y compartía una foto suya junto a Pablo Marqués en un restaurante. Además de la foto subía unas explosivas palabras: "El divildos y Jessica Bueno... cómo tiene el ojo el divildos, no falla. Ahora me va tocar mantener a dos palanquines". El propio Marqués no tardó en responder de manera tajante al deportista alegando que sus comentarios no tenían "fundamento". Este lunes ha sido Jessica la que ha contestado. Y de manera muy clara, además.

"Yo voy a seguir siendo prudente", asegura Jessica Bueno tras las acusaciones de Jota Peleteiro

"Yo siempre he hablado con ella desde que anunció la separación con Jota, siempre ha sido súper prudente, siempre ha hablado fenomenal de su ex y siempre ha velado por los intereses de los menores, de los hijos que tiene en común con Jota". Es lo que ha comentado este lunes Pepe del Real en 'El programa de AR' después de haber mantenido una conversación telefónica con ella.

Tras ser atacada públicamente por su expareja, la modelo procura mantenerse tranquila. "Yo voy a seguir siendo prudente, voy a optar por los hijos que tenemos en común... pero me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada". Por su parte, Antonio Rossi ha hablado con Pablo Marqués: "Me dijo que la había conocido este fin de semana, que es una persona maravillosa, que no le iba a afectar esto ni iba a entrar, que no entendía nada, no entendía los ataques ni que le denominara 'El divildos", asegura.

Pablo Marqués ha respondido a Jota Peleteiro: "Soy una persona muy sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa"

Jessica se ha pronunciado al fin, al igual que ha hecho el otro aludido en las pullas de Jota Peleteiro. "No conozco a la persona que ha publicado esto story y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento. Quiero pedir disculpas a Lara (dice refiriéndose a Lara Dibildos) si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella. También siento si esto le ha podido afectar a Jessica , a su familia y su entorno. Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño o pueda llegar a afectarles. No sabemos de qué modo puede afectar a su entorno y los adultos debemos protegerlos y no entrar en conflictos. Nuestros jóvenes son la proyección de nuestro futuro y hay que cuidarlos (...)", ha dicho Marqués en las redes sociales.

"No voy a hablar de mi vida privada ni mi intimidad. Soy una persona muy sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería. Espero que con esto esté todo solucionado. Todo está bien, en calma y sin rencor por mi parte", ha asegurado el modelo, visiblemente molesto e indignado con lo que ha dicho de él el exjugador de fútbol.

Ya conocemos lo que opinan Jessica y Pablo, los aludidos en esta historia. Ahora, la pelota está sobre el tejado de Jota Peleteiro, quien tras señalar con el dedo a su expareja se ha convertido en el centro de todas las miradas. ¿Volverá a pronunciarse sobre este controvertido asunto? Tal y como han acontecido las cosas, el tiempo, y las redes, tendrán la última palabra.