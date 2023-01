El año 2023 ha comenzado con importantes novedades para Jessica Bueno. La ex de Kiko Rivera afronta una nueva etapa en solitario tras conocerse su separación del futbolista Jota Peleteiro. Y mientras este ha puesto tierra de por medio y se ha trasladado a una estación de esquí para desconectar y disfrutar del deporte blanco junto a sus hijos, ella se ha centrado en la mudanza a su nueva residencia. “Mi primera comida en la casa nueva”, dice en sus redes sociales, donde muestra que el primer bocado que ha probado en su recién estrenado piso en Bilbao es un bocadillo.

Para la modelo han sido unas Navidades diferentes: las primeras que ha pasado sin su exmarido, quien, tal y como ha podido saber SEMANA, se ha escapado a la nieve con su chica, Miriam Cruz, de la que no ha compartido imágenes. Recientemente, Jessica Bueno no ocultaba su tristeza ante esta nueva situación familiar. «Llega una nueva etapa en la que me voy a centrar en mí y en luchar por todo lo que siempre he querido lograr por mí misma”, confesaba a la revista ‘Hola’. En dicho medio ha revelado que no lo ha pasado bien: «Me he sentido triste, desolada, con sensación de abandono, pero gracias a mi psicóloga, a mi familia y a todos los miles de mensajes que he recibido desde que se hizo público, empecé a encontrar sentido y la fuerza para ver todo de un modo positivo”.

Jota Peleteiro anunció su separación de Jessica Bueno el 29 de noviembre de 2022

La modelo e influencer nunca ha ocultado que quien dio el paso para romper su matrimonio fue Jota Peleteiro. Fue el pasado 29 de noviembre cuando el deportista confirmaba su separación de la andaluza «tras dos meses de separación física». «Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible», rezaba el escrito que envió a los medios de comunicación.

Después del comunicado, Jessica Bueno respondía en sus redes sociales: «La verdad solo tiene un camino. Unas palabras con las que dejaba adivinar que la decisión de tomar rumbos separados la tomó él. La última vez que se les vio juntos en público fue el pasado 24 de junio de 2022, cuando acudieron a la boda de Daniel Carvajal y Daphne Cañizares en Ayllón. Entonces, la pareja posó ante los medios de comunicación que se congregaron a las puertas del recinto donde tuvo lugar el ‘sí, quiero’. Nada hacía presagiar que estaban a punto de atravesar una crisis que finalmente no han podido superar.

La historia de amor de Jessica Bueno y Jota Peleteiro comenzó en 2013. El suyo fue un noviazgo intenso: enseguida se hicieron inseparables. Ella solía acompañar al gallego en los partidos y ha estado a su lado en los distintos equipos en los que ha jugado. La pareja se dio el «sí, quiero» el 6 de junio de 2015 en una boda civil celebrada en la Finca La Concepción de Marbella. Tras darse el ‘sí quiero’ tuvieron dos hijos en común, Jota y Alejandro, nacido en julio del año pasado. La sevillana tiene otro hijo, Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera, que cumplió 6 años el pasado 6 de noviembre y al que ella dedicó estas bonitas palabras: «Tú me hiciste querer ser la madre perfecta (sé que eso no existe pero en esos entonces yo lo intentaba con todo mi corazón)».