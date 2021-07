Jessica Bueno está expectante cuando el nacimiento de su tercer hijo, el segundo en común junto a su marido Jota Peleteiro, es inminente. La modelo continúa con su día a día y su avanzado estado de gestación no le ha impedido estar presente en una fecha destacada: el bautizo de su ahijado. La sevillana nos hacía partícipes de la celebración vía redes sociales.

«Ayer se bautizó nuestro ahijado y no podía estar más precioso igual que su mamá», señalaba orgullosa a través de una imagen en la que sostiene con ternura la mano del bebé. También publicaba una precioso posado con su marido y el pequeño. La expareja de Kiko Rivera no ha podido más que mostrarse feliz de haber compartido este momento: «Gracias por elegirnos los padrinos de vuestro precioso muñeco que adoraremos y cuidaremos toda la vida».

Con el pelo recogido en una cola de caballo alta, Jessica Bueno eligió para la ocasión un veraniego vestido amarillo de tirantes. Un sencillo y cómodo diseño, perfecto para los últimos días de su embarazo. Y es que está impaciente por dar a luz, tal y como ha confesado en más de una ocasión vía redes sociales. El bebé, que llevará el nombre de Alejandro, ya ha alcanzado el peso de 4,100 kg, pero «no se anima aún a salir», recordaba su mamá hace unos días.

Un verano muy especial

La sevillana, de 30 años, está exprimiendo al máximo esta dulce etapa disfrutando de su tercer embarazo. Su primer hijo, Francisco, es fruto de la relación que mantuvo con Kiko Rivera. Hace pocos días se pronunciaba de la siguiente manera sobre su estado actual: «Todo lo bueno, todo lo mágico, sucede entre los meses de junio y agosto. Este verano con un motivo especial, mi embarazo está llegando a su fin. El segundo corazón (uno el mío y otro de Alejandro) que está latiendo en mi vientre dejará un vacío dentro de mi para llenar mi vida por completo desde fuera. Estoy preparada para convertirme en mamá de tres muñecos».

Jessica Bueno ha continuado al pie del cañón durante este tercer embarazo cumpliendo con sus estudios universitarios. «Hace cuatro años daba la noticia de que iniciaba una nueva aventura, mi etapa universitaria y hoy puedo decir que ha llegado a su fin. Cuatro años en los que me he volcado por completo para no dejarme ninguna asignatura atrás y hoy puedo decir orgullosa que lo he conseguido», afirmaba el pasado mes de junio al finalizar su Grado Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Añadía que se había quitado un espina clavada: «He crecido como persona, me siento más segura de mi misma y mucho más valiente. Me siento realizada, porque cuando tomé la decisión de estudiar un grado lo hice por mí, para demostrarme a mí misma que podía y lo he conseguido».