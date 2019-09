Jennifer López y Álex Rodríguez atraviesan un excelente momento en lo que refiere a lo personal. El pasado mes de marzo, tras dos años de noviazgo, se comprometieron durante una paradisíaca estancia en Bahamas. Seis meses después de aquel acontecimiento, la diva y el ex jugador de béisbol han reunido a sus familiares y amigos con motivo de una fiesta de compromiso, tal y como ha publicado en exclusiva la revista People.

Jennifer López celebra su 50 cumpleaños en Fuengirola por todo lo alto

Todas las fotos de la pedida de mano de Alex Rodriguez a Jennifer Lopez

La cantante, de 50 años, y el ex deportista profesional, de 44, disfrutaron de una magnífica velada en Los Ángeles como antesala de su próxima boda. Una noticia que llega dos días después de confirmarse que Jennifer López encabezará el espectáculo de la Super Bowl el próximo mes de febrero.

La que fuera estrella de la MLB eligió una escapada a Bahamas para pedir matrimonio a su pareja. Un enlace en el que los hijos mellizos de la cantante -fruto de su tercer matrimonio con Marc Anthony- contarán con un papel protagonista. «Los niños querían que Jennifer y Álex se casaran hace mucho tiempo», confesaba una fuente cercana a la pareja al citado medio. Por su parte, Álex Rodríguez también es padre de dos niños que tuvo con su primera mujer, Cynthia Scurtis.

Jennifer López cancela su boda entre rumores de infidelidad

Por el momento, no se ha confirmado la fecha del enlace tampoco el lugar que albergará este esperado «sí, quiero», pero todo indica que será el hijo de la cantante, Max, el encargado de ejercer de pequeño padrino durante el gran día y acompañar a la orgullosa novia. «Estamos hablando de eso, pero no tenemos nada organizado. Estamos pensando lugares, pero aún no lo sabemos», reconocía recientemente Jennifer López.

Las fotos de la pedida de mano de Jennifer López

La diva del Bronx pasará por el altar el próximo año, tal y como ella misma ha indicado. Esta será su cuarta boda después de tres matrimonios fallidos, el primero con el intérprete Ojani Noa, el segundo con el actor y coreógrafo Cris Judd y el tercero con el artista Marc Anthony.

Jennifer Lopez suma 6 millones en anillos de compromiso. Te los enseñamos