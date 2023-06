Jaydy Michel, tras hablar con Alejandro Sanz sobre su "malestar": "Ha sido muy valiente"

Los preocupantes mensajes de Alejandro Sanz han provocado que esté en el ojo del huracán. El artista reconoce estar pasando por un mal momento y estar tan cansado y triste que a veces no querría ni estar. Eso sí, niega que su estado de ánimo tenga que ver con su ruptura con Rachel Valdés, relación que saltó por los aires recientemente y de la cual se han conocido detalles sobre su punto y final. Ahora ha sido su expareja, Jaydy Michel, quien le ha brindado su apoyo públicamente y quien ha desvelado que se ha puesto en contacto con él. Consciente de que el cantante no es muy dado a hablar de estos asuntos, la mexicana admite que le ha resultado muy llamativo que abra su corazón de ese modo. Solía vivir estos momentos en silencio, pero supuso que sus fans le entenderían mucho mejor si decía cómo se sentía fuera de los escenarios.

Vídeo: Europa Press

"He estado en contacto con él y son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Es valiente por su parte", comienza diciendo Jaydy Michel. Ella fue su primera mujer y, aunque se separaron en el año 2005, siguen manteniendo buen rollo entre ellos. Así lo demuestran las palabras de la modelo, quien dice no conocer los motivos de la tristeza de Alejandro Sanz, pero sí que aplaude su sinceridad con sus fans. Fue él quien contó que había tenido un brote fuerte y que pronto volvería a ver la luz, un proceso que está llegando.

"El porqué del malestar no lo sé (...) Todos pasamos por malos momentos y que se abra y lo diga es de agradecer y de respeto", asegura. Era horas antes cuando tanto ella como su hija Manuela, fruto de su relación con Alejandro Sanz, mandaron todo su apoyo al cantante. Lo hicieron tanto en privado como públicamente a través de mensajes que no han pasado desapercibidos para nadie. Mientras Manuela le pide a su padre que esté "fuerte y valiente", su madre Jaydy secunda su actitud: "Eso es, meditar te ancla al presente. Aquí y ahora. Ya lo dice Manuela...fuerte y valiente".

Era otra de sus exparejas la que arrojaba luz sobre su situación actual. Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz: "Se encuentra muy bien, él ha sido mi gran amor". Asegurando que su estado no es alarmante y que se encuentra mucho mejor, Raquel ha tratado de calmar las aguas. Han sido muchos los que se han preocupado por él y por su futuro en la música, el cual, por cierto, no ha sufrido ningún cambio. El artista ha continuado con su gira de conciertos, donde está conectando con su público y desde donde sigue mandando mensajes acerca de cómo se encuentra cuando los focos se apagan.