Javier Cárdenas ha roto su silencio tras ser despedido de EUROPA FM, desvelando quiénes, según él, son los supuestos culpables.

Javier Cárdenas sabía que su puesto de trabajo en ‘Europa FM’ como presentador de ‘Levántate y Cárdenas’ ya formaba parte del pasado. En cuestión de un mes y medio estaba previsto que su espacio radiofónico desapareciera de la emisora, sin embargo, este lunes ya no presentó. El comunicador fue despedido de forma fulminante, una decisión que sorprendió a muchos de sus seguidores. Enfadado e indignado con lo sucedido y con que ni siquiera le hayan dado la oportunidad de dar un último adiós a la audiencia, Javier Cárdenas se ha confesado en sus redes sociales, señalando incluso a los supuestos culpables.

El locutor asegura que esta decisión ha sido política y que nada tiene que ver con datos obtenidos o polémicas suyas. «Hace cuestión de un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos y advertencias muy serias. Pero yo les dije que lo sentía mucho, pero que me habían fichado sabiendo cómo era y que os lo debía a vosotros», comienza diciendo Cárdenas. Según su versión, el presidente del Gobierno habría tenido peso en su ruptura laboral: “Es evidente que, una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, no lo ha hecho gratis. Me decía hace unos días un directivo de la casa que yo no era el único que voy a caer, que hay más gente en la lista». A pesar de las advertencias se negó y siguió dando su opinión en antena, una actitud que Cárdenas cree que le ha jugado una mala pasada, pero a la que se negó a renunciar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Cárdenas (@_javiercardenas)

Ha insistido en que está satisfecho con los números conseguidos estos años, a pesar de que en los últimos cuatro años el Estudio General de Medios mantiene que al menos ha perdido la mitad de oyentes. «A pesar de que Europa FM ha cerrado un 30% de las emisoras, hemos sacado audiencias espectaculares», ha explicado en el vídeo que todavía aparece en su perfil de Instagram. Tras más de una década, Cárdenas se tiene que despedir de una etapa laboral que en abril de 2017 conseguía más de un millón de oyentes y que ahora no conseguía cautivar a la mitad de esa cifra. En concreto, en el mes de abril, tal y como dicen cifras oficiales, alcanzó 470.000, número que habría adelantado su despido, según algunas voces.

Agradecido por los 12 años en los que sus seguidores más fieles le han acompañado a él y a su equipo, ha cargado también contra la emisora. “Nos parece increíble que el Gobierno haya dado tanto dinero a un grupo como Atresmedia para reflotarlo y ellos se lo gasten en pagarnos por no trabajar. Porque nos pagan meses y meses por estar en casa… ¿Es eso medio normal? ¿Con el dinero de todos los españoles se le dan millones y millones de euros al grupo Atresmedia para reflotarla y ellos se lo gastan en echar a gente pagándoles? ¿Y eso no hay ningún medio que lo denuncie? Es de locos lo que hacen con nuestros impuestos. En fin, que os queremos, os leemos y os llevamos en el corazón”, ha dicho Cárdenas.