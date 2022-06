Ivonne Reyes ha recibido muy malas noticias y es que estaba convencida de que la justicia volvería a darle la razón como anteriores incursiones en su eterna batalla contra Pepe Navarro. Sin embargo, lejos de ser así, no solo no ha visto sus pretensiones legales cumplidas, sino que han sido echadas por un juez que ha tildado su demanda como “ridícula”, sentenciando en su contra. La venezolana se vio las caras con el padre de su hijo la semana pasada, concretamente el pasado 2 de junio, en los jugados con motivo de la demanda que interpuso contra el presentador por un supuesto delito de amenazas y acoso. Ha perdido.

El juez del juzgado de Violencia de Género de Madrid ha fallado a favor de Pepe Navarro, absolviéndole de los delitos que su expareja le adjudicaba en una demanda que el magistrado a encontrado “ridícula y desproporcionada”. Así, se cierra esta nueva batalla legal entre ambos, que parecen sentirse cómodos entre reproches y cruce de acciones legales, aunque la base de su enfrentamiento continúa inamovible y esta pasa porque el hijo de Ivonne Reyes es también hijo legal de Pepe Navarro, por mucho que él mantenga no ser el progenitor biológico de Alejandro.

La libre absolución de Pepe Navarro de los delitos que le acusaba Ivonne Reyes ha supuesto un jarro de agua fría sobre la venezolana que, según el diario ‘ABC’, estaría “hundida” por no ver respaldada su acusación ante la justicia. Tan solo unos días antes, el 2 de junio, llegaba a los juzgados acompañada de su abogada y reconociendo estar “nerviosa”, aunque ilusionada porque la demanda había sido aceptada a trámite: “Estoy orgullosa y es un gran paso por lo menos sentirte escuchada, sentir que, por fin, después de tantas denuncias, se haya admitido”, decía a las puertas de los juzgados. Ahora, días más tarde, sus pretensiones legales se han ido al traste y, aunque se siente afortunada por haber podido contar su versión de los hechos ante la justicia, lo cierto es que está desolada porque no le han creído y Pepe Navarro ha sido absuelto de los delitos de amenazas y acoso que pesaban sobre él.

Vídeo: Europa Press

Ivonne Reyes quería convertirse en un ejemplo a seguir para todas aquellas mujeres que se encuentran en su misma situación y han sentido miedo a dar el paso a denunciar aquello que les aqueja: “He tardado, pero ya sé el camino. Que no permitan insultos, vejaciones… se puede parar. Aunque estemos de cara al público, no todo se puede admitir ni permitir porque trabajes en televisión. Insultos, amenazas, injurias… hay que denunciarlas”, animaba la actriz venezolana a otras mujeres a no dejarse amedrentar y llevar su caso ante la justicia si así lo creen conveniente, aunque en su situación no haya podido quedar demostrada que fuese víctima de supuestas amenazas y presunto acoso por parte de Pepe Navarro.

Vídeo: Europa Press