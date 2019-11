8 Iván González cuenta su relación con Gloria

Iván González ha acudido este jueves al plató de ‘Ya es mediodía’ para aclarar su verdadera relación con Gloria Camila. «Yo hasta el momento no me he pronunciado. Gloria Camila es mi amiga. Ya lo he explicado. Yo no me tengo que esconder de una cosa que yo mismo he subido en mi perfil de Instagram», ha comenzado diciendo el jerezano.