En abril del 2000, se abrieron por primera vez las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra. El programa de ‘Gran Hermano’ cambió por completo la forma de hacer televisión. Un reality donde personas que no se conocían de nada, convivirían. Se trataría de un experimento social que se convertiría en uno de los programas más vistos de Telecinco. Ismael Beiro e Iván Armesto fueron dos de los concursantes de esa primera edición que quedaron como ganador y tercer finalista, respectivamente. Ambos se hicieron íntimos amigos y 22 años después siguen demostrando la complicidad que hubo entre ellos. A pesar de la distancia, de los años y de que cada uno ha hecho su vida, en los malos momentos están el uno para el otro. Prueba de ello es que Ismael Beiro se ha recorrido más de 500 kilómetros para arropar a Armesto tras la muerte de su madre.

Ismael Beiro sorprende a Iván Armesto tras la muerte de su madre

Ha sido Iván Armesto quien ha revelado que el primer ganador del reality show viajó hasta Gijón, donde él vive, para arroparlo en estos momentos tan delicados para él. Sin entrar en muchos detalles de la muerte de su madre, el exconcursante ha revelado que este ha sido el motivo del viaje de Beiro para darle un abrazo. Lo ha hecho a través de su perfil de Twitter, donde ha compartido una imagen de los dos juntos y el siguiente tuit: «Que uno de tus amigos se entere que falleció tu madre, se haga 500km hasta Gijón cuando mañana tiene que estar en Navarra, solo para darte un abrazo, no solo se agradece, se comparte. Gracias @Ismael_Beiro hermano», publicaba este miércoles el asturiano.

Ha sido un emotivo reencuentro entre ellos. Aunque no han sido en las mejores circunstancias, Armesto agradece este gesto que ha tenido Beiro con él. Además, ha querido responder al tuit del asturiano, dejando claro que por la verdadera amistad hace lo que haga falta. «Mi hermano Iván. Mi verdadero Gran Hermano. Muy orgulloso de tu madre, de darme un amigo como tú. Un abrazo fuerte. Siempre en mi corazón«, respondía Beiro en el tuit de su amigo y compañero. La publicación de Armesto ha sumado rápidamente más de 8.000 ‘me gusta’ y casi 400 retuit. Por su parte, el de Beiro ha acumulado más de cien ‘likes’.

La emotiva carta de Iván a su madre tras su fallecimiento

Ha sido a través de su perfil de Facebook donde el exconcursante de ‘Gran Hermano’ escribió una emotiva carta despidiéndose de su madre: «Te diré lo que te dije de nuevo, aunque esta vez no lo puedas leer. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos la mano cuando la necesitábamos, por acompañarnos en el camino cuando fue duro y cuando iba como la seda, por las risas, por las frases de madre. Gracias por enseñarnos a intentar ser las mejores personas que podíamos , a sobrellevar los momentos duros a creer en nosotros mismos», comenzaba diciendo.

«Gracias por querer tanto a todos tus hijos y a todas tus nietas, por estar todos estos años con Papá acompañando el viaje. Gracias por sonreír tanto, por hacerte querer, por reñirme cuando lo necesitaba y cuando no, por ponerte siempre de parte del más débil cuando lo veías así, por preocuparte por todos. Gracias por llevarme cada día y por verme entrenar en el gimnasio cuando era pequeño, por los valores que nos dio el deporte, gracias por tus albóndigas y las risas que nos echábamos cuando le escribía a mi hermano que eran solo para mi», continuaba escribiendo.

El exconcursante se ha mostrado muy agradecido a su progenitora y a la vida que la puso en su camino

«Gracias por enseñarnos a ver siempre el vaso medio lleno, a disfrutar de la vida y a poder volar libres cuando nos tocó. Gracias por querer conocer a mis amigos, por querer tenerlos cerca para ver como eran, por ser amable con todas mis parejas y escudriñarlas por encima de la gafas a ver si te gustaban para ti, aunque nunca me dijeras si te gustaban o no. Gracias por dejar nuestros corazones suficientemente llenos de amor para continuar amando la vida. Gracias por darme a mis hermanos, a mi padre a mis sobrinas, tíos y demás familia. Soy una parte de ti y hoy no te vas del todo porque dejas muchas partes de ti en nuestro pequeño mundo. Gracias porque tú, precisamente tú seas mi madre. Adiós Mamá siempre preferiré celebrar tu vida que llorar tu muerte», sentenciaba en la publicación a la que además ha añadido varias imágenes

