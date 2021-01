Isabel Pantoja parecía tener claro que en medio del revuelo mediático que ha provocado la guerra que ha iniciado su hijo, Kiko Rivera, contra ella, no iba a salir de Cantora. Allí ha permanecido durante semanas junto a su madre y su hermano, Agustín Pantoja. También ha recibido la visita de su hija, Chabelita Pantoja, que tuvo incluso que saltar una valla para acceder a la finca, o la de su sobrina, Anabel Pantoja.

Pero después de semanas de encierro, ahora se conoce que la cantante ha salido de su finca para acudir a hacer una serie de gestiones a Medina Sidonia. Aunque ningún medio de comunicación ha captado este momento, han sido los propios vecinos de esta localidad los que han confirmado que los rumores sobre una posible salida de Isabel Pantoja son ciertas. Así lo explican en ‘El programa de Ana Rosa’.

Los vecinos del pueblo confirman lo que era un secreto a voces. Y es que vieron a la cantante hace apenas unos días. Además, cuentan que la cantante estaba acompañada por su hermano en el súper, mientras ambos hacían la compra. Esto no es de extrañar, ya que Agustín Pantoja se ha vuelto la sombra de la cantante y pocas veces se separa de ella.

Algunos de los vecinos los vieron y han explicado cómo vieron a la cantante, que está pasando por sus horas más bajas por la guerra que su hijo ha declarado contra ella: «Es cierto que Isabel ha salido de Cantora, la vi en el supermercado… sin gafas, como una persona normal, con la coleta y no estaba triste», dice una de las personas que la vio en el pueblo. Otra mujer añade que es habitual encontrarlos por allí: «Ellos suelen venir aquí al supermercado, pero no suelen venir de paseo». Los vecinos declaran que Isabel y Agustín están encerrados, comentan que la cantante solía ir mucho al pueblo «con María del Monte».

Hacienda investigará a la cantante tras las declaraciones de su hijo

Los problemas no cesan para Isabel Pantoja. La cantante sigue recibiendo malas noticias cuando la guerra que ha iniciado su hijo contra ella sigue provocando cientos de titulares en los medios de comunicación. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, Hacienda le sigue pisando los talones a Pantoja. Tras las últimas declaraciones de Kiko Rivera este domingo, la Agencia Tributaria va a abrir una investigación de los últimos ejercicios fiscales de la artista buscando irregularidades.

Las últimas revelaciones acerca de la economía de la cantante han puesto en sobreaviso al fisco, que quiere revisar sus cuentas. Isabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira después de que el DJ confesara que no sabe que ha hecho su madre con algunas sumas cuantiosas de dinero. «Firmé la hipoteca de 1,2 millones de euros con mi parte de Cantora cuando mi madre estaba en la cárcel para pagar la multa o fianza. Después me entero que pidieron dinero y recaudaron 800.000 euros. Entonces, ¿por qué me habéis hecho firmar para pedir un dinero que ya teníais? ¿Dónde está ese dinero?”, se preguntaba hace unos días Kiko Rivera.