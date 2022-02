Después de una larga temporada recluida en ‘Sálvame‘, sin pronunciar una palabra a los medios de comunicación, Isabel Pantoja ha roto su ostracismo para hablar alto y claro sobre la guerra familiar que azota a su familia. La cantante lleva una larga temporada aparta del mundanal ruido en Cantora, la finca que se ha convertido en su búnker en Medina Sidonia en los últimos nueve meses, que es el tiempo que ha permanecido en absoluto silencio.

«No soy rencorosa ni envidiosa»

En su conversación con el programa de Telecinco, la cantante ha explicado que se encuentra «bien», que no es «rencorosa, ni envidiosa ni nada que termine en ‘osa'» y que no está «encerrada», como muchos creen. «¿Quién te ha dicho que yo estoy encerrada? No vivo encerrada», ha zanjado. Su intervención, breve, ha sido lo suficientemente tajantes como para dejar claro ante el mundo entero que no vive al margen de la realidad.

Está muy pendiente de lo que sucede a su alrededor, incluida la batalla campal que se ha desatado entre sus hijos: Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. Desde que el DJ lanzara unas duras declaraciones sobre su hermana se ha abierto una profunda brecha entre los dos hijos de la tonadillera. La joven se plantea incluso tomar acciones legales contra el sevillano, quien dijo que había llegado a pegarle después de que esta intentase «cortarse las venas». Unas palabras fuera de lugar que han hecho aún mayor la distancia entre ellos. Y que hacen más profunda la grieta dentro del clan.

La postura de Isabel Pantoja respecto a sus hijos, enfrentados como nunca antes, se ha convertido en un asunto de máximo interés. Tal y como están las cosas, muchos esperan que la artista dé su brazo a torcer a favor de uno o de otro… o que actúe como mediadora en un conflicto que lleva tiempo sin resolverse. De momento, no ha hecho movimiento alguno para dar su brazo a torcer a favor de Kiko. Hace apenas 24 horas, él cumplía 38 años, pero ni esta fecha tan señalada ha hecho que la andaluza levante el teléfono para ponerse en contacto con él. Tampoco parece estar arropando a Isa, quien ha asegurado sentirse cada vez más sola.

«Tengo profesionales que me ayudan», dice Isabel Pantoja

Lo cierto es que Isabel tiene tantos problemas por delante que ha decidido darse prioridad a sí misma. «Ahí ando, no es fácil… Con lo de mi madre no lo estoy pasando bien. Lo que menos ganas tengo es de hablar», ha reconocido el pasado el miércoles 9 de febrero, cuando mantuvo una conversación de casi ocho minutos, Isabel Pantoja con una persona del programa. Se siente mal, «huérfana absoluta» y por eso se ha puesto en manos de expertos para salir adelante: «Tengo profesionales que me ayudan. Y no te preocupes, cariño, porque la ayuda, pues eso, los fans me quieren, por eso no tengo ninguna duda, ese cariño está ahí y esa energía positiva me llega… Tengo cosas buenas en mi vida».

«No me ha gustado nunca la violencia, por eso no tengo redes ni nada de eso. No he legado ni a aprender siquiera. Pero siento que la gente me quiere», ha puntualizado en la que son sus primeras declaraciones tras un larguísimo silencio sin intervenir en los medios. De momento, confía en que el karma siempre vuelve: “Sí, hay veces que se ve y otras que no, o llega más tarde de lo que una quisiera, a lo mejor. Lo que tenga que pasar va a pasar”.

