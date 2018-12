Isabel Pantoja: repite la misma historia pero sin angustia

9 El miedo de Pantoja si Chabelita abandonaba la casa

Por aquel entonces, Isabel Pantoja no quería que su hija fuera expulsada de ‘Gran Hermano VIP’. Y no únicamente por no convertirse en ganadora o por el maletín económico que podría haberse llevado si se hubiera alzado con el preciado premio. Isabel Pantoja no quería que fuera eliminada por otro motivo. “Estoy tranquila de que mi hija esté en ‘Gran Hermano’, porque sé que estará bien y no le harán daño. Es muy triste pensar cada noche dónde dormirá mi hija, qué estará haciendo. Ese es mi sufrimiento”, fueron las palabras de la tonadillera en ‘Sálvame’ durante la participación de Chabelita en la casa.

Las idas y venidas de Chabelita y sus salidas nocturnas preocupaban a Isabel Pantoja, por lo que tener “controlada” a su hija era un respiro para ella. Además, que Chabelita apareciera en los medios de comunicación y hablara de su vida privada, tampoco es algo que a su madre le hacía mucha gracia. De hecho, ahora estará feliz por la sorprendente decisión que tomó de abandonar la tele a partir de enero.

