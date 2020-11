Isa Pantoja quería hablar con su madre, Isabel Pantoja, sin embargo, la artista ha hecho caso omiso a sus súplicas y ha preferido no hablar en el reality

Isa Pantoja se quedó este domingo sin palabras en ‘La Casa Fuerte‘. Si bien hace tan solo unos días la hija de Isabel Pantoja dudó en si ir a Cantora para apoyar a su madre en su guerra familiar, ahora se le planteó la situación de hablar con ella para decidir si ir o no. Ella aceptó esta opción, sin embargo, jamás hubiera imaginado la respuesta por parte de su progenitora. A pesar de que la joven llegó a rogarla que le respondiera, nada hicieron sus súplicas, pues la tonadillera tenía claro que no quería entrar por teléfono al reality. «No soy un periodista, ni una extraña… ¿Con periodistas sí habla?», dijo muy decepcionada Isa Pantoja.

La hija de la artista se lamentó de la decisión de su madre y sin apenas poder dejar de llorar, preguntó el motivo por el que Isabel Pantoja no había accedido a hablar con ella. Visiblemente molesta espetó «No soy un periodista, ni una extraña… ¿Con periodistas sí habla?». Por el momento, se desconoce cuál ha sido la reacción de la intérprete de ‘Marinero de luces’, pero sí la de su hija después de ser plantada por su madre. Primero intentó contactar con ella a través de su teléfono móvil, pero fue imposible ya que el dispositivo permanecía apagado. A ella no le extrañó y es que, al parecer, Isabel Pantoja lo apaga cuando existe alguna polémica en la que está envuelta. Eso sí, pudo hablar con alguien de Cantora, quien le hizo llegar un mensaje muy escueto y este no era otro que ya hablarían fuera y que disfrutara del concurso. «Hablé con una persona que está con mi madre y sí que me dio algunos mensajes. Que me deseaba que estuviera bien en el concurso, que hablaríamos fuera y esas cosas. Pero me esperaba que me dijera algo ella», dijo Isa.

«Sabía que estaba mal, pero para mí ella es muy importante. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? No estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso, intento entenderla, pero no puedo», dijo Isa con un hilo de voz que reflejaba mucha tristeza. Nada más sobre esta aventura televisiva que Isa había iniciado y tampoco sobre la batalla que mantiene con su hijo, Kiko Rivera. «La paga conmigo, qué culpa tengo yo», comentó tremendamente triste. Isa confiaba plenamente en tener una conversación con su madre que le sirviera para templar sus ánimos, no obstante, esta no ha llegado. Isabel prefiere mantenerse en silencio y no pronunciarse en ningún espacio de televisión, una postura que ha tomado desde que estallara la polémica con su hijo.

«Yo no la iba a preguntar por estos temas de fuera. Me hubiera gustado que lo mismo que me dijo la señora que está con ella me lo dijera por su boca. Ella, si no lo hizo, es porque estoy en un concurso, no quiere que vaya a más y que se la escuche», deslizó Isa. A pesar de que quiso justificarla, no alcanzó a entender la razón por la que la había rechazado. ¿Dará Isabel Pantoja más explicaciones al respecto?