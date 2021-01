«Gitana mía, me duele en el alma por lo que estás pasando. No hay palabras para expresar mi dolor y el de mi familia ante este terrible acto de injusticia. Dios protegerá a tu madre y familia dándoles fortaleza para vivir esto. Diosa divina, mi familia y yo estaremos siempre a tu vera. Mi amor y amistad incondicional siempre. No puedes caerte, no les des el gusto. Que mi virgen Guadalupana te proteja y haga un milagro pronto. Te amo», escribía el día de su encarcelamiento.