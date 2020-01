La relación fraternal de Kiko Rivera y Chabelita no pasa por su mejor momento. Mucho menos desde que se conociera que la joven no había recibido la invitación de cumpleaños de su hermano, que cumple 36 años y que lo celebrará por todo lo alto. Sin embargo, ella no ha recibido la invitación y teme que «no sea por culpa de un error». Aunque todavía se desconoce si finalmente Isa P. acudirá o no a la fiesta, quien ha sido preguntada por este asunto ha sido otra de las grandes protagonistas de esta historia, su madre, Isabel Pantoja.

La tonadillera llegaba este martes al aeropuerto de Jerez, donde cambió de estrategia y salió por la puerta habitual, a diferencia de las últimas ocasiones en las que intentaba no ser vista ni fotografiada. Acompañada de su peluquero y con varias maletas, la cantante dejaba atrás la capital tras cumplir con sus compromisos profesionales y, aunque su rostro era muy serio, no tuvo reparo en responder a los periodistas.



Después de revelar que «está tranquila y contenta», la artista sorprendió con su reacción al ser preguntada por la polémica de sus hijos. Ni confirma ni desmiente su presencia en el día de su hijo y, además, no tiene reparo en mostrar su ironía ante las cámaras. Después de que el reportero le dijera «su hija dice que no le ha llegado la invitación y su hijo dice que sí se lo ha enviado ¿en qué quedamos?», Isabel Pantoja respondió de manera inesperada. «Yo me quedo aquí ¿y tú?». Unas palabras que acompañó de carcajadas y que dejaron boquiabiertos a los presentes. Todos los detalles puedes verlos en el vídeo.