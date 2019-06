Todo el mundo esperaba que Isabel Pantoja abriera su corazón y relatara el pasado que vivió junto a Paquirri. Aunque prefería mantenerse en silencio sobre determinados asuntos, después de ocho semanas ha querido confesarse en la aventura selvática de ‘Supervivientes’. Programa en el que ha revelado que se «morirá siendo su viuda». Según la cantante, fue «la historia más bonita que te puedas imaginar» y además, desveló todos los detalles sobre cómo conoció al torero y cómo fue la convivencia con sus pequeños. Muchos datos que parecen no haber sentado nada bien a Francisco Rivera, hijo del diestro.

Ha sido este miércoles cuando el torero ha acudido a ‘Espejo público’, programa de Antena 3 en el que habitualmente colabora, y no ha dudado en responder a la artista. «Me da pena porque cuando ella lo necesita siempre saca a mi padre. No creo que lo quisiera tanto cuando no ha dado a sus hijos lo que él quería que tuviéramos», ha comenzado diciendo. Pero cuando ha sido más tajante ha sido al desmentir que la convivencia con ella era buena, pues, según su opinión, nada más lejos de la realidad. «La convivencia era buena cuando estaba mi padre delante, cuando no estaba delante no nos trataba igual», ha dicho Francisco Rivera. Unas palabras que han dejado a los presentes estupefactos.

Sin embargo, la poca relación que mantenían se rompió cuando los hijos de Paquirri reclamaron parte de los enseres personales. «Cuando murió mi padre se acabó la convivencia y cuando reclamamos a mi madre ‘Oye, queremos las cosas de papá’, ya nos tuvo que decir, ‘Mira, es que Isabel no quiere daros nada», ha añadido el torero. Francisco Rivera se ha mostrado indignado y ha dejado claro su enfado con toda esta situación cuando le ha dedicado un ‘zasca’ sobre su participación en el reality: «siempre que lo necesita saca el nombre de mi padre y yo creo que ya lo ha usado bastante, que hable de otros amores que ha tenido… Pero bueno, está bien para el show«. ¿Tendrán respuestas estas declaraciones cuando Pantoja abandone el concurso? Solo el tiempo lo dirá.