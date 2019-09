Isabel Pantoja mantuvo la compostura durante la fiesta de Mediaset, pero su sonrisa no lograba ocultar el dolor que mostraban sus ojos. De hecho, las preguntas de sus compañeros de cadena llegaron a incomodarla y así reaccionó ella

Isabel Pantoja no está para muchos saraos, pero aún así ha tenido que regresar a Madrid para estar junto a sus compañeros de cadena. La tonadillera ya es una más en la plantilla de Mediaset y no solo por haber participado como fichaje estrella en ‘Supervivientes’ o por estar preparando su primer programa con la cadena como jurado de ‘Idol Kids’. También porque ya festeja los triunfos de la empresa a la que presta sus servicios desde hace ya desde el pasado mes de mayo, aunque en su vida personal no tenga demasiado que celebrar.

Exclusiva SEMANA: Chabelita contesta a su madre tras sus ataques públicos

La guerra interna del clan Pantoja está en boca de todos y es que ninguno de sus miembros ha querido guardarse sus diferencias o disputas en la intimidad, haciendo partícipe al público de lo que sucede entre ellos. Chabelita Pantoja está en el ojo del huracán después de que su relación con su hermano, Kiko Rivera, se fuese al traste. Pero la leña arde, como bien cantaba Isabel Pantoja, porque tanto ella, como su nuera, Irene Rosales, o su sobrina, Anabel Pantoja, han querido echar más leña al fuego al dar su opinión públicamente, dejando contra las cuerdas a la ahora renombrada Isa P. sola y enfrentada a toda su familia.

Cómo Isabel Pantoja trató de disimular su dolor

En esta complicada situación, Isabel Pantoja ha salido de su escondite, teniendo que cumplir con sus compañeros de cadena en Madrid, en la fiesta que Mediaset ha orquestado en la noche de este miércoles para celebrar el inicio de la que será una exitosa nueva temporada. Eso sí, fuentes presenciales narran en exclusiva a SEMANA cómo la cantante lo pasó especialmente mal durante la velada, pese a sus esfuerzos de guardar la compostura y complacer a todos aquellos que querían compartir con ella unas palabras y una foto para el recuerdo.

“A Isabel Pantoja se la veía compungida y se notaba que estaba sufriendo por su hija”, aseguran a SEMANA quienes compartieron con ella unas horas de celebración. De hecho, reconocen que en muchos de los corrillos que se crearon durante la velada el conflicto familiar de los Pantoja era un tema recurrente. Es más, quien más o quien menos no dudó en realizar algún comentario a la propia cantante, que se limitada a sonreír, aunque sus ojos decían lo contrario, y a realizar frases inconexas como “esta niña…” o “ya sabéis como van estas cosas entre hermanos”.

Kiko Rivera, tajante contra Chabelita: «¿Quieres guerra? ¡Toma guerra!»