Isabel Pantoja deja plantada a Chabelita en su debut como cantante

View this post on Instagram

Isabel Pantoja humilla a su hija. Esta noche @isapantojam ha presentado su canción con gran acogida por parte de sus amigos, su novio y la prensa. Isa ha defendido su directo y ha arrancado el aplauso de todos. Todos la han apoyado. Todos, menos su madre @isabel_pantoja_martin que no se ha presentado, y peor aún, ni siquiera ha avisado. Aquí os dejo las primeras palabras de Isa que se ha roto al recordar a los NO presentes. Su madre y su familia . #isap #presentación #disco #musica #ausencias #isabelpantoja #Isabelpantojahumillaasuhija #todomiapoyo ¿CREÉIS QUE EE NORMAL QUE SU MADRE LA HAYA DEJADO SOLA?