El círculo de Isabel Pantoja ha compartido el mensaje que le envió a su nieta el día de su cumpleaños, desmintiendo así las palabras de Kiko Rivera.

La hija mayor de Irene Rosales y Kiko Rivera cumplió 5 años a mediados de diciembre. Su abuela, Isabel Pantoja aprovechó para ponerse en contacto con ella y felicitarla, sin embargo, la forma de hacerlo no fue la esperada. Al menos así lo aseguraron los padres de la pequeña, quienes dijeron sentirse decepcionados. Después de que se haya llegado a decir que la tonadillera le dijo a su nieta «Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡He resucitado!», entre otras lindezas, el entorno de la artista lo ha desmentido. Tanto es así, que no lo ha dudado y ha enviado un pantallazo con las palabras que sí le mandó a su nieta. «Yo quería felicitar a mi nieta Ana, que es su cumpleaños. Ana, te felicito cariño, que seas muy feliz, que lo pases feliz con la gente tuya, con la gente que te quiere y que está contigo», comienza diciendo Isabel en su él. Un mensaje mucho más conciliador de lo que en un principio se decía.

«Que tengas muchos juguetes, disfrutes mucho, que lo pases muy bien con tu hermana. Que os quiero un montón, siempre os voy a querer. Y que por favor tu mamá sea tan amable, si tiene tiempo, que a lo mejor no lo puede tener… pero en algún momento que te ponga el audio para que escuches que tu abuela te ha felicitado», continúa Isabel Pantoja. De este modo, el círculo de Isabel ha aclarado en ‘El programa de Ana Rosa’ el contenido que sí mandó, negando así lo que hasta ahora se había dicho. Preocupada por sus nietas y queriendo agradar a las pequeñas en un día tan importante, la artista quiso dejar de lado sus rencillas y se puso en contacto con Irene para felicitar a Ana. Versión que dista mucho de la que minutos después daba Irene Rosales en directo.

A través de la periodista Marisa Martín Blázquez, la joven explicaba que ese audio existió, no obstante, según sus palabras, hubo otros que no eran tan optimistas. Ella insiste en que el primer audio que mandó Isabel no era de buenas formas, el segundo es el anteriormente mencionado y un tercero llegó después de que su nieta le diera las gracias y le dijera que la quería. Entonces, Pantoja se vino abajo, un llanto del que se conocerán más detalles en las próximas horas. Desafortunadamente, este día tan importante para una de sus hijas y, por ende para sus padres, se ha visto empañado por todo lo sucedido. Lejos está esta guerra de diluirse y es que cada día conocemos nuevos datos acerca de su enfrentamiento.

Kiko, por su parte, no tiene ninguna intención de rendirse y se muestra dolido con su progenitora, con la que están todos los lazos rotos. Isabel, por la suya, no dejará que se manche su nombre y es que, ella misma, nos desveló a la revista SEMANA que tenía la conciencia muy tranquila. Declaraciones con las que se desvinculaba de cualquier engaño a su hijo y con las que demostraba su tranquilidad en todo lo que le ha salpicado desde hace semanas.