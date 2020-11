A lo largo de su vida, la tonadillera ha dejado un reguero de enemigos a los que ha sentenciado por diversos motivos.

Isabel Pantoja tiene todo un historial de desencuentros, cuyas consecuencias se siguen notando hoy en día. La tonadillera, que se encuentra en el ojo del huracán por las últimas declaraciones de su hijo Kiko Rivera, está atravesando uno de sus peores momentos a nivel de imagen. Entre las acusaciones que le ha hecho su hijo, no han pasado desapercibidas las palabras con las que el hermano de Chabelita Pantoja acusaba a su madre de haberse quedado sola y sin amigos a causa de su soberbia. Se trata de un reguero de personas que la cantante ha dejado por el camino y que a día de hoy no guardan de ella un buen recuerdo.

Algo pasa con Isabel, Maribel para los amigos (o al menos durante un tiempo), cuando sus relaciones de amistad o sentimentales han acabado peor que una película de terror. La cantante ya no se lleva con María del Monte, que ha sido incluso madrina de su hija Chabelita, con Las Mellis, amigas que no se perdían un cumpleaños de la artista, con Justo Molinero, quien ayudó a apuntalar su carrera durante años o Dulce, la niñera de su hijos durante más de dieciocho años. Caso aparte merece Miguel Poveda, con el que forjó una gran amistad, pero que en la actualidad no quiere oír ni hablar de Isabel Pantoja.

Una larga lista de enemigos, desencuentros y situaciones desagradables que en nada benefician ni a su carrera ni a su persona. Dicha situación no ha dejado de repetirse a lo largo de su vida. La artista se encuentra en estos momentos recluida en Cantora, en compañía de su hermano, Agustín Pantoja y su personal de servicio. Atrás quedan amigas como su inseparable, y ahora fallecida María Navarro ( a la que dejó de hablar los últimos años de su vida), Teresa Pollo, Pepi Valladares, su chófer Fosqui… Isabel ahora se refugia en Celeste, la que fuera presidenta de su club de fans, en su peluquero Abad (que también ejerce de amigo), en su también amiga Maite Pulpon, Luis Rollán, Raquel Bollo y poco más…

Máximo Valverde

Si hace años Encarna Sánchez y María del Monte fueron discretas con el final de su amistad con Isabel Pantoja, en la actualidad otros no lo han sido tanto. Ex amigos de la diva de la copla, como Máximo Valverde, no lo han sido tanto. Desde su primer encuentro, el actor quedó fascinado por Isabel Pantoja, a la que conoció cuando esta tenía sólo 17 años y estaba empezando su carrera artística. Ambos trabajaron juntos en dos obras de teatro, en 1978 y 1979 y durante años su romance fue uno de los más comentados por la prensa del corazón. Una historia que empezó a resquebrajarse después de que la voz de «Marinero de Luces» decidiera no atenderle el día de su cumpleaños. «La llamé varias veces. Primero no me lo cogió y luego Agustín Pantoja me dijo que no se podía poner», señaló en esa ocasión.

Pero el punto de no retorno definitivo sucedió durante uno de los conciertos de la cantante. Máximo se desplazó hasta Murcia, única y exclusivamente para disfrutar del concierto de su amiga y después pasarla a saludar en camerinos. Algo que finalmente no sucedió y que terminó de romper en mil pedazos una amistad de tantos años. «El concierto ha ido bien, pero fatal la actitud de ella. Porque he intentado verla y me ha dicho que no quiere recibirme.Me parece horroroso, fatal. Porque he venido desde Madrid solamente para verla y no me ha dado ninguna explicación.Todos los amigos que tiene se le están acabando, porque esas no son formas de tratar a los amigos», sentenció muy dolido.

José Manuel Parada

«Se va a quedar muy sola, aunque tendrá sus recursos para sentirse bien y lo suficientemente acompañada. Todos le hemos hecho bien, no mal. Pero aún no sé qué puede echarme en cara o el motivo de su enfado. Éramos uña y carne, nos llevábamos estupendamente. Le tenía mucho cariño y pensé que ella me lo tenía a mí. Como no me puedo defender de algo que no conozco, ella prefiere dar la callada por respuesta. Ella forma parte de mi pasado y muy poco de mi presente», explicó también José Manuel Parada, cuando Isabel decidió retirarle la palabra, ¿el motivo? Haber aparecido en compañía de Mayte Zaldívar, enemiga íntima de la cantante y ex pareja de Julián Muñoz. Aunque años después han vuelto a hablar, la relación nunca ha vuelto a ser la de antes.

Charo Reina

Charo Reina fue otra de las personas que formaban parte del selecto grupo de la andaluza. Pero sin embargo, Isabel Pantoja decidió apartarla de una manera tajante, supuestamente por unas palabras que la sobrina de Juanita Reina había vertido en el programa «Hormigas Blancas» en contra de su hijo Kiko Rivera, algo irónico si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero, por muy sorprendente que parezca, la tonadillera, esta vez sí quiso pronunciarse sobre esta ruptura. Lo hizo durante una intervención en «Espejo Público», ante la mirada atónita de todos los colaboradores.

«Charo Reina y María del Monte eran mis amigas. Una es la madrina de mi hija (María del Monte) y la otra era amiga mía hasta que ha dejado de serlo«, aseguró en directo. Jesús Manuel, presente en ese momento, quiso recalcarle que Charo Reina sigue queriéndola mucho, a lo que Isabel Pantoja le espetó: «¿De verdad? ¿Seguro?. Sigo viviendo en la misma casa a la que ella ha ido tantas veces a comer. De mí ha dicho cosas impensables, como que no conocía a Julián Muñoz, cuando ha estado comiendo con nosotros un montón de veces. ¿Te ha dicho que me debe dinero?«, dijo de manera airada.