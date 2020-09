Durante la rueda de prensa de su nuevo programa, la tonadillera ha confesado a SEMANA cuál fue su momento más duro.

Isabel Pantoja regresa a la tele. Y lo hace por la puerta grande: como jurado de ‘Idol Kids’, una de las apuestas fuertes de Mediaset para 2020 y cuya emisión tuvo que ser pospuesta ante el estallido de la crisis sanitaria. Hace unas horas, la tonadillera y el equipo del ‘talent’ del espacio han presentado el espacio. Este será conducido por Jesús Vázquez y empezará a emitirse el próximo lunes 7 de septiembre.

En la rueda de prensa, la cantante ha sido la última en ser presentada y, por tanto, la última en tomar la palabra. En tono divertido comentaba lo siguiente: “Me habéis dejado para última porque soy la más llorona”.

‘Idol Kids’ es «lo más mágico que he hecho en mi carrera»

Cuando le ha tocado presentarse, Isabel Pantoja ha arrancado con unas palabras de agradecimiento. “En primer lugar, quiero dar las gracias a Mediaset, a la productora y a todos mis compañeros que hicieron posible que este programa se pudiera grabar tan magníficamente. Como experiencia personal, ha sido creo de lo mejor que he vivido en mi vida, porque yo me he dedicado a cantar y llevo más de 50 años haciendo de todo en esta profesión, pero jamás había hecho un programa así. Para mí es lo más mágico que he hecho en mi carrera”.

También ha revelado que esta experiencia televisiva le ha hecho pasar por algunos momentos de tensión… “Yo he vivido el programa como algo mío. He sufrido, porque no me ponía de acuerdo con ellos, por ejemplo, con lo del tema del inglés. Ellos lo hablan perfectamente y yo chapurreo y eso hacía que no estuviéramos en la misma línea. Pero al final, siempre claudicaba yo. Por algo será», decía. “En el programa me pusieron un mote, “la del botón rojo”, porque yo no podía decirle que no a nadie”.

«He vivido esto como madre, como abuela y como hija»

SEMANA quiso preguntarle a la tonadillera sobre cuál había sido el momento más duro que ha vivido durante las grabaciones del programa. Una pregunta que desconcertó a la cantante. “Buff (suspira)… Para mí la mitad del programa ha sido muy duro. He tenido muchos momentos muy sentidos…”, nos ha contestado. Ante la reacción de Isabel, Jesús Vázquez quiso lanzarle un órdago y explicarnos unas de las situaciones más complicadas para la madre de Kiko Rivera. “La mama de Isabel estuvo muy malita durante la grabación y tuvimos que interrumpir el programa. Fueron momentos muy difíciles para ella”, ha dicho el presentador.

“Tengo que agradecerle que desde que pudo, dejó a su madre en el hospital y regresó a su puesto de trabajo. Esas primeras grabaciones, tras regresar del hospital, fueron muy duras para ella y cada vez que un niño hacía mención a su madre, se venía abajo”, continuaba diciendo el conductor del programa, ante las lágrimas de Isabel Pantoja. “Tuve el cariño de todos ellos y afortunadamente salió todo bien”, dijo la Pantoja para concluir.

Tras su paso por ‘Supervivientes 2019’, donde aguantó dos meses de calamidades en las costas de Honduras, cree que el público sigue viéndola como una artista. “La percepción que tiene el público sobre mí es de lo que he hecho toda mi vida: cantar. Pero como el programa es nuevo para mí, será de las cosas más bonitas que voy a recordar toda mi vida. Yo he vivido esto como madre, como abuela y como hija. Yo recuerdo cuando mi madre me llevaba a los sitios a cantar y ahora los veo a ellos y me emociona. Gustaré más o gustaré menos, pero he hecho lo que me ha salido del corazón”.

La sevillana, con más de 50 años de trayectoria musical a sus espaldas, sigue sintiendo la misma ilusión que cuando era pequeña y luchaba por triunfar en los escenarios, como los concursantes de ‘Idol Kids’. “A mí me queda toda la ilusión, o soy una niña por dentro y ahora tengo a cuatro (sus nietos) para que me lo recuerden todos los días”, añadía.

«Me gustaría reunir a mi familia para ver el programa»

Sobre el forzoso parón del programa (inicialmente estaba previsto que se estrenara antes de verano) comentaba: “La espera se produjo por la pandemia y después de tanto tiempo no recuerdas ni lo que has grabado, ni los niños, ni nada de nada. Cuando ha pasado todos esos malos momentos, tenía muchas ganas de que se emitiera. Me he enterado la última de que se estrena este lunes”.

Tras una cuarentena de 99 recluida en Cantora, a la Pantoja le apetece volver a los escenarios. Tampoco descarta hacer otro espacio de televisión. O una segunda entrega de ‘Idol Kids’. “De momento estoy aquí. Quiero ver cómo funciona el programa y si van a contar conmigo para una segunda edición. Yo estaría encantada. Ahora mismo no te puedo decir si hay más proyectos o no. Yo les quiero decir a todos, que ayer salí por primera vez de mi casa después de seis meses y medio. Así que no sé más nada, tendré que hablar con los jefes para saber que piensan hacer conmigo”. En la rueda de prensa, la artista ha confesado también que le preocupa el futuro de quienes se dedican al espectáculo: “Lo estoy viviendo muy mal. Vivimos de esto y es horrible, pero no solo para los cantantes, sino también para la cultura en general. No sabemos cuándo podemos volver a salir a cantar. Es horrible”.

De momento, se contenta con poder reunir a los suyos una vez que se estrene el programa: “Cuando estuvimos confinados, el primer mes lo pasé fatal, pero ya al segundo, me fui acostumbrando a no poder salir de casa. Me gustaría reunir a toda mi familia para ver el programa. Sería un subidón, ojalá sea posible… Tenemos que estar todos unidos en donde yo vivo y en estos momentos es un poco imposible. Me gustaría verlo con mis niños”.