Para la familia Pantoja se acerca un momento incómodo. Las fechas navideñas son días de reencuentro, aunque no son esperadas si tienes un problema con algún miembro, tal y como le sucede a Isabel Pantoja y sus hijos. No será fácil para ellos, aunque todo apunta a que no se reencontrarán en la mesa ni tampoco en Cantora, al menos todos. Ha sido la propia Chabelita la que ha desvelado qué planes tiene para entonces, pues es una de las grandes preguntas antes de Nochebuena y Navidad. Ella, por el momento, no tiene ninguna relación con su hermano Kiko Rivera, aunque sí con su madre, con la que mantiene contacto. «Vaya fechas», ha comenzado diciendo la hija de Isabel con una media sonrisa.

Aseguran que la cantante no está para fiestas y que no quiere ver a nadie. Pero ¿es cierto? Chabelita ha dicho que cada uno lo pasará en su casa: «La situación no está bien, estas fechas son delicadas para mi madre porque tiene a su madre muy presente. Mi abuela ya no está con nosotros. Normalmente íbamos todos el 24 (…) Un día de Navidad al menos y en este caso no se va a producir», ha dicho Chabelita en ‘El programa de Ana Rosa’ este jueves. «En principio no, con mi hermano no tiene relación. Creo que todo sigue igual, mi madre no tiene ánimos, ella no quiere, no le apetece«, ha continuado. De momento, Isabel Pantoja ha avanzado que se refugia en el trabajo. Tiene varias propuestas sobre la mesa y, aunque ella no ha contado cuáles, sí que ha avanzado en sus redes sociales que está «retomando la vida». Quizás sea para el día 31 cuando sí quiera reunirse con su hija y con su nieto, quien ahora está con su padre, Alberto Isla.

Para Isabel Pantoja estas fechas no serán mágicas en absoluto. Las pasará alejada de su hijo, Kiko Rivera, con el que no ha conseguido acercar posturas y, por supuesto, de su madre. Doña Ana falleció en el mes de septiembre tras mucho tiempo delicada, una pérdida que a la tonadillera la dejó completamente desolada. Desde entonces, la artista ha sido vista en muy pocas ocasiones, ya que no se siente preparada para ello. Sí que ha querido agradecer a sus seguidores los mensajes de condolencia que le han hecho llegar tras el golpe más duro que ha recibido hasta ahora.

Así fueron las fiestas en el año 2020 en Cantora

El pasado año la cantante tampoco vivió una Navidad fácil. Cabe recordar que era el primer año en el que estaba lejos de su hijo, ya que su relación saltó por los aires en los meses previos. En el mes de noviembre comenzó ‘Cantora. La herencia envenenada’, un programa que alcanzó récord de audiencia en Telecinco y donde, además, Kiko cargó contra su madre como jamás había hecho. Fue justo el pasado año por estas fechas cuando Chabelita se desplazó a la finca de la discordia para hablar con su madre e intentar mediar en el conflicto que existía entre ella y Kiko Rivera, no obstante, no fue posible. Isabel Pantoja decidió pasar el día entre amigos, por lo que lejos de los planes familiares, optó por otra compañía.