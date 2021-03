Isaac de ‘La isla de las tentaciones’ ha estallado contra el padre de Marina, José Luis, ya que él no aprueba su relación sentimental.

Antes de la final de ‘La isla de las tentaciones’ se descubrió el mal rollo que existía entre Isaac, alias ‘Lobo’ y el padre de Marina. Se hizo evidente que suegro y yerno no se llevan bien en absoluto y es que el sevillano no aprueba la relación que ambos han iniciado. Sin reparo alguno ha insistido en que le gusta la chulería del joven: «En la hoguera fue a humillar a Jesús y a reírse de él. No me gusta su chulería. No me gustaría que saliera con Marina, pero nada. Si saliera con mi hija le diría que intente ser feliz, pero no lo va a ser. Eso no tiene recorrido». Sus palabras han sentado como un tiro a Isaac y, prueba de ello, las duras declaraciones que ha hecho contra él. Aunque para descubrir cómo carga contra él debes darle al play, te adelantamos que si Marina las escucha podría indignarse con su pareja. «Que se meta en su vida», dice Isaac ante las preguntas de los reporteros.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que Marina se fue sola de la hoguera final, ya fuera del concurso comenzó un noviazgo con Isaac que a día de hoy continúa. «Se puede decir que estamos juntos», espetó Marina durante el reencuentro. Tratan de disfrutar al máximo del tiempo que pueden compartir y su principal objetivo es mudarse a la misma ciudad, tal y como explicaron los dos en la última gala que vio la luz este jueves. Si bien todavía no han posteado ninguna fotografía juntos, durante las últimas semanas saltaron las alarmas acerca de que habían empezado una historia de amor. Mismos enclaves e incluso ‘cazadas’ de paparazzis en los que aparecían juntos en la calle, hicieron pensar en que su amor sí había funcionado fuera de cámaras.

Muy mal rollo entre ellos

Aunque el padre de Marina apoya a su hija, no duda en criticar la actitud de ella si considera que no ha hecho las cosas como debería. Sobre todo, en lo que se refiere a Jesús, pues después de cinco años juntos, ambos estaban muy metidos en la familia del otro. Fue justo después de que se emitiera el famoso ‘Chicos alegrad a esas caras que ya está aquí papá’, cuando José Luis, el padre de Marina, volvió a atacar a Isaac. «No me gustó que dijera lo de ‘ya está aquí papá’ sabiendo el daño que ha hecho a Jesús. Me impactó. No hay color, yo le diría que se quedase con Jesús claramente. Si ella toma la decisión, cuando todo esto acabe, de que su vida tiene que estar relacionada con la de «Lobo», ella sabrá. A lo mejor Jesús tiene otro método para ligar, es más cariñoso e Isaac es más malote», dijo cuando todavía no se sabía el final del reality.