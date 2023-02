Isa Pantoja, sobre su boda: "Mi hermano no está invitado"

Isa Pantoja no puede estar más ilusionada con su boda con Asraf Beno. Finalmente no se celebrará en Marruecos, que era la idea inicial. La pandemia paró los planes de celebrar esta ceremonia fuera de España. Ahora la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha reaparecido en el plató de este programa y ha sacado de dudas a muchos. La hija de Isabel Pantoja asegura que su boda se celebrará finalmente "en Cádiz o en Sevilla". Además, añade que le gustaría que fuera en abril o en octubre, pero reconoce que aún no hay fecha.

Lo que sí tiene claro es que su hermano, Kiko Rivera, no será uno de los invitados: "Mi hermano no está invitado porque no tenemos relación", ha dicho rotunda cuando le han preguntado sobre la presencia del dj. Hay que recordar que desde hace un tiempo no mantienen relación, por lo que lo más lógico es que no acuda a esta ceremonia. Ella prefiere que estén las personas con las que a día de hoy tienen contacto. De hecho, espera que su madre sea una de ellas. "Me gustaría que mi madre viniera", dice con emoción.

Kiko Rivera no está invitado a la boda de su hermana

Sobre su madre también ha tenido que aclarar algunas cosas, ya que justo cuando está volando a Miami para su primer concierto en su gira americana, muchos le han hecho saber a Isa Pantoja que no entienden el motivo por el que no se va con ella, como hace su prima Anabel. Ella ha querido ser rotunda y ha dejado claro que ella tiene una vida: "Se me está cuestionando que por qué no voy a Estados Unidos. Si viajo con ella, yo tengo que dejar mi puesto de trabajo, tengo que estudiar, tengo que dejar a mi hijo... Flipo con que digan que yo no vi a mi madre, yo veo a mi madre en Cantora", ha declarado rotunda. Lo que sí le desea es que le vaya bien: "Espero que le vaya súper bien, ojalá la pudiera acompañar".

Quienes sí están invitados son sus compañeros de programa. Ella misma ha querido anunciar en pleno directo que gran parte de las personas con las que coincide cada día que va al plató, están invitados a la boda. Y es que Isa Pantoja no puede estar más feliz de tener una buena relación con todos ellos, por lo que no hay duda de estarán junto a ella en este día tan especial. Ahora toca esperar al día de la boda para ver quiénes son los que finalmente acudan a su boda con Asraf, un día que disfrutará al máximo haya quien haya, porque ya está cansada de haber aplazado su boda por culpa de las posibles ausencias de algunos familiares y amigos.