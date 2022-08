Hace ocho años que la vida de Isa Pantoja dio un giro de 180 grados con la llegada al mundo de su hijo Albertito. Desde entonces la joven se ha volcado en su faceta de madre. No duda en querer ampliar la familia y sus planes son a corto plazo. «Tengo ganas sí», ha confesado ahora a sus fans en las redes sociales. También ha explicado que en unos dos años desearía darle un hermanito a su pequeño. Aunque antes de volver a estar embarazada, Isa Pantoja tiene otra gran prioridad: terminar su carrera de Derecho.

«Sé lo que es ser madre desde hace ocho años y no lo cambio por nada. Por eso aprovecho todo el tiempo que tengo en mi día para estar con él. Me lo llevo a sitios conmigo, a todos los viajes con nosotros», ha recalcado la colaboradora en su perfil de Instagram. Su pequeño es su auténtica prioridad, tanto es así que añade no darse «ningún capricho». «Mi único capricho es el colegio de mi hijo. Lo mejor que le voy a dejar en vida es su educación».

La próxima boda de Isa Pantoja

Entre los planes de la hija de Isabel Pantoja está volver a ser madre y, por supuesto, retomar su boda con Asraf Beno pospuesta por la pandemia del coronavirus. «Quería dar un tiempo para que se arreglaran las cosas y que todos estuviéramos más tranquilos. Pero es que así me pueden dar las mil y una noches», ha bromeado. Asimismo ha explicado que quizás ya sea el momento adecuado de retomar los preparativos porque tiene las «ideas muy claras».

Una de sus principales prioridades es terminar sus estudios universitarios y aunque en el pasado ha manifestado, en más de una ocasión, que igual deseaba apartarse de los focos de la televisión, ahora no tiene pensado hacerlo. «Antes no me gustaba, pero comprendía que reportaba más cosas positivas que negativas. Al final he sabido encajar de alguna u otra manera, y creo que he llegado un poquito a vuestro corazones». Por tanto, confirma que se queda como está. «Me aporta todo lo que necesito. Siempre con los pies en el suelo, pues lo he visto desde niña y no conozco vida que no sea esta».

Isa Pantoja añade que en un futuro le gustaría ejercer la profesión para la que se está preparando: abogada. «Si dejo la tele sería completamente por vocación». También está planteándose nuevos retos profesionales dentro de la pequeña pantalla, pero no ha querido dar más detalles al respecto. «Estaba mirando una cosa muy guaya que me hace mucha ilusión y sería para mí un cambio radical porque todo lo que conozco del mundo tele es este». Sin embargo, explica que lo ha rechazado porque en este preciso momento no se siente lo suficientemente preparada.