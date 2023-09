Isa Pantoja: "No tengo relación con mi madre"

Isa Pantoja ha vuelto al foco mediático justo cuando su hermano, Kiko Rivera, se ha sincerado sobre su adicción a las drogas. Quedan apenas unos días para el día de su boda junto a Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja ha reaparecido en el plató de 'Vamos a ver' y ha contado algunos detalles del gran día. Sin embargo, hay algo que ha llamado especialmente la atención. Y es que no acudió al concierto que su madre ofreció en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y ha dado las explicaciones pertinentes.

A pesar de que vive en El Puerto de Santa María, Cádiz, la joven podría haber viajado en coche hasta la capital hispalense para verla. Muchas han pensado que no ha recibido invitación. Sin embargo, Isa Pantoja ha sido de lo más clara: "No he tenido yo lo que necesitaba para poder ir al concierto de mi madre. Pienso que si no es lo que yo necesitaba, el ir por narices es exponerla a ella... no creo que sea lo mejor", ha empezado diciendo.

"Es que no tiene mucho sentido que Kiko estuviese y yo es que tampoco tiene sentido ir al concierto sin haber hablado con ella antes, sin haber tenido esa conversación no tiene sentir ir al concierto y sentarme allí porque sí. No fui al concierto porque ahora mismo no tenemos relación y no tiene sentido ir sin hablar con ella", ha declarado rotunda, dejando claro que la situación entre madre e hija no está en el mejor momento.

Isa Pantoja ha sido rotunda y ha aclarado que no tiene relación con su madre

La que sí está en contacto directo con Isabel Pantoja es su prima, Anabel Pantoja, que forma parte del equipo que la tonadillera tiene para sacar adelanta los conciertos de su gira. Pero Chabelita Pantoja no quiere meter a nadie en las polémicas de su familia: "No quiero comprometer a nadie. Anabel está en contacto conmigo, si sale de ella, genial", ha continuado explicando.

Y es que Isa Pantoja ve a su madre como la figura que es para ella: "Para vosotros, Isabel Pantoja es la artista... pero para mí, antes es mi madre y luego la artista. A mí no me hace falta que me inviten. Si quiero ir, voy. Pero me parece incómodo ir, si hubiese hablado con ella... pero el ir por narices, acudir a su camerino y me parece un poco show, pues no", ha declarado tajante.

Isabel Pantoja no estará en la boda de su hija

Isabel Pantoja tampoco irá a la boda de su hija: "Creo que no va a ir a la boda, no lo sé, yo no la juzgo por no ir, pero no quiero que nadie la juzgue. Evidentemente me gustaría que fuera...", ha reconocido. Pero no entiende la situación, aún así: "No me gusta la situación, pero no voy a juzgarla. Estoy con la conciencia tranquila porque he intentado acercarme por todos los medios y estar bien. Pese a que vayan otras personas que no le gusten, ante todo es ella", ha explicado justificándose sobre la asistencia de personas que no se llevan bien con la tonadillera.