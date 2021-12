Tras meses de silencio, Irene Rosales ha regresado a la televisión. La mujer de Kiko Rivera se ha sincerado en el programa en el que colaboraba, ‘Viva la vida’, donde ha ahondado en todas las polémicas familiares. Además, se ha explayado sobre Isabel Pantoja con quien no tiene pensado un acercamiento a corto plazo.

«Ahora mismo no va a llegar una conversación», ha afirmado sobre la tonadillera. Ha recordado que los lazos con su familia política siempre han sido buenos, pero se torcieron a consecuencia de las demoledoras declaraciones que realizó el DJ en ‘Cantora, la herencia envenenada’. «Yo he estado trabajando aquí todo el año que lleva Kiko en conflicto y he tenido que responder a todas las preguntas. Puede que eso se haya visto allí mal».

La sevillana ha recalcado que tras el fallecimiento de la madre de Isabel Pantoja, Kiko esperó que ella tuviera un acercamiento con su madre. Algo que no se ha producido. «Yo le di el pésame y ya». Ha explicado que le mandó un mensaje que la artista leyó, pero nunca contestó. La relación entre suegra y nuera actualmente es inexistente. «Yo no tengo nada que hablar con ella. Si ella tiene algo que hablar con mis hijas tiene vía libre».

Irene Rosales también ha confesado el consejo que le dio a su marido cuando se reconcilió con su progenitora. «Yo le dije que fuera poco a poco». También ha incidido en que a raíz de aquello, la artista tuvo comunicación con sus nietas, algo que no ha vuelto a producirse. «Nos han dicho que lo está pasando bastante mal y anímicamente no se siente fuerte para hablar con las niñas porque no está fuerte y se puede derrumbar».

Así está la relación entre madre e hijo

Aunque se reconciliaron recientemente, Kiko Rivera e Isabel Pantoja vuelven a estar distanciados. «Mi marido tenía ganas de que se produjera una conversación con su madre, pero sintió que ella en ese momento no quería. Kiko no ha querido insistir más. Es respetable que ella no desee hablar ahora mismo. Él le dijo de hablar para solucionar los problemas económicos que tiene su madre. Hubo un no por respuesta y él lo tiene que entender». También ha recalcado que este año las fiestas navideñas las vivirá con su familia si no existen restricciones. «No se espera a nadie más».

Otro de los asuntos que ha tocado Irene Rosales ha sido el de las adicciones de Kiko. «No ha tenido una recaída. Está muy bien. Aunque ahí está el miedo. No ha ido a ningún centro. Se le ha propuesto, pero siempre que ha intentado dar ese paso sale a la luz y él quiere hacerlo en la intimidad». Por el momento, continúa trabajando con la ayuda de un psicólogo quien está realizando un seguimiento. «Él tiene a muchas personas que le cuidan y le protegen. Él tiene pocas amistades, pero buenas. Está muy bien acompañado», ha afirmado sobre el círculo en el que se está apoyando en este momento.