Kiko Rivera está atravesando uno de los peores momentos de su vida y eso que el recorrido del hijo de Isabel Pantoja no ha sido especialmente fácil y los obstáculos que ha tenido que sortear han sido numerosos. Sin embargo, más allá de sus líos familiares y la soledad que ahora le embarga, el Dj sufre unos dolores terribles a consecuencia de un brote de gota que no llega a remitir y que se ha alargado durante más de un mes, lo que incluso le imposibilita la movilidad, lo que ha determinado por encerrarle en casa y estar alejado ya no solo de su familia, sino también de su trabajo en el que encontraba consuelo y refugio mental. Una malísima etapa que Kiko Rivera no afronta en solitario, dado que Irene Rosales se ha volcado para estar a su lado y hacerle este doloroso momento algo más llevadero, aunque tan solo sea estando a su lado y tratando que no se desespere tanto como se mostró este fin de semana.

Vídeo: Europa Press

El sábado, Kiko Rivera era contundente al hablar de su estado de salud: “Estoy hasta las narices del dolor de gota. Llevo un puñetero mes sin poder doblar la rodilla. Ya no sé qué coño hacer y estoy empezando a desesperarme”. Parece que el tiempo no ha mejorado su situación, tal y como Irene Rosales ha dejado claro en la mañana de este martes, reconociendo que su marido lo está pasando francamente mal por esta afección de artritis que produce hinchazón, enrojecimiento, calor y rigidez a las articulaciones. Esto se traduce en un gran dolor, lo que hace que ahora Kiko Rivera “está rabiando”, tal y como ha confesado su esposa en el vídeo que acompaña a estas líneas y donde detalla sus problemas de salud.

La gota afecta a aquellos que no llevan una alimentación adecuada y donde el ácido úrico es elevado, unido a una falta de ejercicio físico que agrava la situación llegando a brotes que pueden durar días, semanas o meses. Esto bien lo sabe Irene Rosales, que reconoce que a su marido le toca cuidarse más y mirar más por su salud si quiere recuperar su rutina y, quien sabe, quizá también luchar por recuperar el cariño perdido por su familia. Un tema en el que su esposa no quiere entrar, manteniéndose al margen de la decisión que ha tomado Chabelita Pantoja respecto a su hermano. Vea el vídeo para conocer cómo se encuentra Kiko Rivera en plena lucha contra la gota y cómo está su entorno familiar, en boca de su esposa.

