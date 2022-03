La entrada de Isabel Pantoja este pasado martes en los juzgados de Málaga ha provocado una oleada de críticas por parte de muchos de los miembros de su familia. Estos consideran que se le podría haber ofrecido a la cantante más seguridad y así evitar que tuviera que ser escoltada por la Guardia Civil. Pues bien, hemos oído ya la opinión de Anabel Pantoja, también de su hija, Chabelita Pantoja, y la de Kiko Rivera.

Pero faltaba saber qué piensa Irene Rosales de todo este show. La mujer del dj ha intentado ser cauta y no pronunciarse, pero finalmente ha hablado de lo que piensa de lo que ocurrió este pasado martes. La sevillana no ha dudado en denunciar el trato que recibió su suegra, algo que ni ella ni nadie se merece, según ella.

«Creo que han sido muy injustos, podrían haber hecho el trabajo mucho más fácil y mejor. Se merecía como persona humana haber tenido una buena entrada y no haber tenido ese acoso, que ya digo que no creo que sea por parte de la prensa, sino que es más por parte, imagino, de los responsables, pero siempre la cogen de cabeza de turco para todo. Es una pena», ha empezado diciendo.

Irene Rosales no tiene relación desde hace meses con su suegra, ya que Kiko Rivera no se habla con su madre por varias polémicas. Aún así, la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ espera que todo salga bien: «Queremos que salga lo mejor posible y, nada, no tengo nada más que decir».

Irene Rosales denuncia el trato que ha recibido Isabel Pantoja

Vídeo: Europa Press.

Ha dado su parecer después de que lo hiciera su marido. Kiko Rivera no se pronunció este pasado martes al respecto, pero sí que lo ha hecho hace unos minutos a través de las redes sociales. A pesar de que no tiene relación con la tonadillera, el dj es claro y también denuncia el trato recibido. «Ayer fue un día complicado, soy humano y tengo corazón. No fue un momento precisamente bonito. Cuando estamos en caliente y enfadados podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos», comienza diciendo en una storie de Instagram en la que se ha confesado.

Aunque el futuro judicial de la cantante todavía es una incógnita, lo cierto es que su situación es complicada. Ocho años después de ingresar en prisión y vivir su peor pesadilla, Isabel Pantoja podría entrar de nuevo a la cárcel, una posible condena que a Kiko le produce un gran dolor. «Espero de corazón que a mi madre no le suceda nada malo, aunque ya es hora de que se ponga en manos de gente que le pueda ayudar y aunque le duela, separase de quien no le hace bien. La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno, se puede volver en tu contra. Eso deberían de aprenderlo algunos», continúa en este escrito.

Kiko Rivera rompe su silencio tras ver a su madre en los juzgados

«Si te equivocas, pagas. Y eso es algo que por suerte o por desgracia para otros es así. No se equivoquen. Yo ya no formo parte de esa familia pero eso no quita que ayer fuera un día de mierda. Recuerden siempre, soy humano y aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre», termina diciendo rotundo y dolido por lo que tuvo que presenciar este martes.

