Este viernes, la familia Pantoja ha amanecido con un enorme sobresalto. Durante la madrugada, Kiko Rivera era ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla después de sufrir un ictus. El DJ permanece en observación y las próximas horas van a ser cruciales. A última hora de la noche, su mujer, Irene Rosales, ha dado el último parte de salud y ha revelado si Isabel Pantoja visitará a su hijo.

Vídeo: Europa Press

«Todo bien, muchas gracias a todos de su parte y que está estable y está bien. Está con el susto, pero dentro de todo está bien. No sabemos cuándo lo subirán a planta. No paro de recibir llamadas y me es imposible atenderlas a todos. Está todo el mundo pendiente. Tiene los tratamientos pero ahora mismo no sé exactamente lo que es», aseguraba Irene Rosales a los reporteros que se encontraban a las puertas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Además, dejaba claro que «seguramente» Isabel Pantoja visitar el hospital para ver a su hijo. Vea el vídeo para conocer de primera mano las palabras de la sevillana.

Horas después, era Raquel Bollo quien explicaba en el ‘Deluxe’ cómo había sucedido todo. «Él estaba durmiendo la siesta. Se despierta y se da cuenta que la cara la tiene para un lado. Transcurre el tiempo y se dan cuenta que la cosa no se pasa. No sé si enseguida van al hospital o llaman a una ambulancia», explica. Además, llegaba a revelar que ella se enteró de la noticia a través de la televisión mientras estaba en casa planchando. “Me quedé así, pensando si la noticia era real o no. Me puse a llamar y hablé con Irene y, efectivamente, me lo corroboró. Dentro de lo que cabe, estaba tranquila».

De momento, solo le puede visitar Irene Rosales

A lo largo de las últimas horas, se han lanzado varias informaciones acerca de las visitas que podría recibir Kiko Rivera en el hospital a raíz de la presencia de Chabelita Pantoja en él. En concreto, según se ha apuntado, es Irene Rosales la que había decidido que fuera ella quien entrara a visitar a su marido durante las dos franjas de horario de visita: a la 1 del mediodía y a las 8 de la tarde. En las próximas horas podremos comprobar si aparece por allí la tonadillera. «Ahora mismo solo puede entrar una persona y me han dicho que quien quiere que entre sea yo para no ponerse nervioso y que la tensión no le suba. Y no pasa nada», aseguraba la excolaboradora de televisión.