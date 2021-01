Según un seguidor de Irene Rosales, los excesos de la Navidad le han pasado factura y ha cogido algún kilo de más. Ahora, la sevillana le responde

Lo aceptemos o no, siempre en navidades nos excedemos con las comidas copiosas, los dulces, las bebidas alcohólicas y el poco (o nada) ejercicio físico que practicamos. Eso nos termina pasando factura y puedes terminar cogiendo hasta 4 o 5 kilos después de esta época estival. Aunque eso no da derecho a que los internautas y otras personas te acusen de que te «ven más gorda» o te aseguren que «has cogido algún kilo». Todos tenemos espejos y todos sabemos en qué estado se encuentra nuestro cuerpo. Pues bien, finalmente estas «críticas» hay que tomárselas con sentido del humor y eso es precisamente lo que ha hecho Irene Rosales (semana.es) con un comentario que ha recibido de uno de sus seguidores.

Irene Rosales subió una historia a su perfil de Instagram y uno de sus seguidores le respondió por privado y le escribió lo siguiente: «Estás más gordita», le espetó. Unas palabras que para nada han sentado mal a la colaboradora de televisión, sino más bien todo lo contrario, ha querido presumir de esa «gordura». Por este motivo, ha querido hacer una captura del mensaje y compartirlo en su perfil de Instagram con un mensaje muy gracioso y que no ha pasado desapercibido: «Gracias, yo también te quiero», ha escrito.

Irene Rosales ha lanzado una pregunta a sus seguidores

La colaboradora de televisión ha querido saber si ella es la única que ha cogido peso después de las navidades o entre sus seguidores también hay personas que tienen más kilos que al comienzo de diciembre. «¿Soy la única que he cogido kilos estas navidades?», ha preguntado a través de una encuesta que ha hecho en un perfil de Instagram.

Tras responder a la pregunta que ha lanzado Irene Rosales, un 10% ha respondido que si y el 90% restante ha contestado que no, que ellos también han cogido un kilo de más. Con esta imagen, Irene Rosales quiere compartir el mensaje que ha recibido y dejar constancia de que estas críticas no le hacen daño, sino todo lo contrario, sacan a relucir su sentido del humor y su lado más simpático.

Por mucho que digan que Irene Rosales ha cogido algún kilo y está más gordita, lo cierto es que está espectacular y radiante. La colaboradora de televisión está perfecta y sabe sacarse el máximo provecho luciendo prendas ceñidas que le sientan como un guante. «BELLA, por dentro y por fuera 😍😘», «Guapísima,no hagas caso de las habladurias, quesolo son eso. Hay gente que no tiene vida y disfruta intentando destruir la de los demás. No lo permitas» o «Irene guapa no hagas caso de las críticas que hagan de ti . Tú vales mucho 😘😘😗😘😗😘» son algunos de los comentarios que ha recibido la colaboradora en alguna de sus últimas publicaciones.