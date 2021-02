La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido hacer un repaso a su vida junto a Kiko Rivera cuando este celebra su 37º cumpleaños, sin olvidar una bonita imagen de ambos.

Kiko Rivera celebra este martes 9 de febrero su 37º cumpleaños. El dj no puede estar más feliz por la etapa que está viviendo, sobre todo en el terreno profesional. Eso sí, en ciertos aspectos de su vida personal tampoco se puede quejar. Y es que en medio de la guerra mediática que abrió contra su madre, Isabel Pantoja, el dj cuenta con el apoyo incondicional de su mujer, Irene Rosales.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ no ha pasado por alto esta fecha tan especial para su pareja y le ha dedicado un bonito mensaje: «Hemos pasado por todas la etapas, hemos reído, llorado, me has regalado todos los mejores momentos de mi vida, de los malos hemos aprendido y nos hemos hecho más fuertes. Solo le pido a la vida que me deje disfrutar toda una vida junto a ti. 37 años llenos de vida y por muchos más. Te amo con locura ♥️ @riverakiko«, ha escrito.

Irene Rosales ha querido hacer un repaso a su vida juntos. Como ya han reconocido en varias ocasiones, la pareja ha pasado por momentos increíbles juntos, pero también otros de los que no están orgullosos. Aún así, han reconocido siempre que han estado el uno para el otro en cada episodio complicado.

Una felicitación en la que repasa su vida juntos

Kiko Rivera ha recibido con felicidad el detalle de su mujer. Ambos son muy de expresar sus sentimientos en sus respectivas redes sociales. «❤️❤️❤️ te amo», ha escrito el dj. Aunque ha sido conciso, el hijo de Isabel Pantoja no puede estar más feliz por este detallazo, ya que en estos momentos tan delicados, se agradece este tipo de mensajes.

El dj ya aseguró hace unas semanas que la guerra con su madre estaba haciendo mella en su matrimonio. De hecho, este motivo es el que le ha llevado a tomar la decisión de dejar de pisar un plató de televisión, por el momento. «Lo dicho… de momento se acaban mis apariciones en televisión. No para siempre, pero sí necesito un descanso mental bastante urgente (…) Ya me está afectando a mi día a día. Tengo mal humor, peleo con mi mujer, peleo con mis amigos… Hay veces que no tengo ganas de nada y básicamente estoy harto», confesaba hace unos días.

Irene Rosales tampoco puede más con esta guerra

Ha sido un último año especialmente duro para Irene Rosales. El pasado 6 de febrero se cumplía el primer aniversario de la muerte de su madre. La colaboradora desvelaba en ‘Viva la vida’ el momento tan difícil que atraviesa cuando su marido continúa en plena guerra contra Isabel Pantoja. Totalmente rota en lágrimas, la sevillana ha confesado no poder más en este momento.

«Aparentemente estoy fuerte, pero no lo estoy. No me veo fuerte. Necesito mi tiempo de asimilar muchas cosas que me han ido pasando. No puedo más. Estoy muy agotada», afirmaba sin poder contener el llanto en ‘Viva la vida’. «Me voy a la cama agotada psicológicamente, quiero desconectar».